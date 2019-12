Chřipku od běžné virózy poznáte. Na co si dát pozor?

Chřipka srazí člověka na kolena, zatímco viróza potrápí hlavně ucpaným nosem. Na to se však neumírá, zatímco na chřipku ano. Ať už chřipka či běžná viróza, v obou případech by nemocní měli zalehnout do postele a vydržet v ní minimálně týden. A v případě chřipky až dva týdny. Tedy pokud je její průběh nekomplikovaný.

Většina lidí nevidí mezi chřipkou a virózou významný rozdíl. Přitom může být i pro laika odhalení, co jej skolilo, dost jednoduché.

Znaky odlišnosti Stačí si zapamatovat jednoduché poznatky o obou onemocněních. Chřipka člověka doslova odrovná – silně ho bolí svaly i klouby a je nesnesitelně unavený. Chřipku nedoprovází rýma, zato velmi silný kašel. V přetahované virů hrává chřipka prim, říká lékař „Akutní fáze nemoci odezní za pět až sedm dnů, ale velká únava může přetrvávat i několik týdnů po vyléčení,“ vysvětluje Zdeňka Jágrová, ředitelka protiepidemického odboru Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Inkubační doba chřipky je několik hodin až pět dní, nejčastěji ovšem jeden až dva dny od nákazy. U virózy je tomu u hlavních znaků naopak. Typická je pro ni rýma, slabá únava i zanedbatelný kašel. V tom ovšem spočívá její nebezpečí. Virózu lidé zpravidla přecházejí, doma zůstanou nanejvýše první dva dny, když mají zvýšenou teplotu. Pak už ale chodí mezi lidi, kde viry šíří. Inkubační doba virózy je od dvou do deseti dnů. Proč jsou vlastně podzim a zima spojeny s výskytem viróz a chřipky? Vliv počasí i oblečení Lidé podceňují teplotní výkyvy a nevhodně se oblékají. Kvůli lezavému chladu také tráví mnohem více času v uzavřených prostorách, i doma málo větrají. Což přenosu virů prospívá. Nejvíce jsou chřipkou ohroženi lidé pracující ve velkých kolektivech a školáci, dále samozřejmě cestující v hromadných dopravních prostředcích. Ke vzniku chřipkové epidemie napomáhají také povánoční výprodeje ve velkých nákupních obchodech. Trend posledních let, kdy řada lidí najde pod stromečkem poukázku na nákupy, nažene davy do nákupních center v nejméně vhodnou dobu. Obézní v riziku Chřipka může některé skupiny obyvatel ohrozit na životě, podceňovat ji ale nesmějí ani zdraví a mladí. „Obecně lze říci, že ve větším riziku jsou pacienti s chronickým onemocněním, zejména plic, srdce. V minulých chřipkových epidemiích ale byly závažné průběhy zaznamenány také u mladých zdravých jedinců. Rizikovým faktorem u nich byla obezita,“ podotýká Tomáš Tyll, přednosta kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní péče 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V případě chřipky je důvodem přijetí na ARO téměř vždy postižení plic – tedy selhání dýchání. Teploměr - ilustrační foto. „U těchto pacientů je pak indikováno napojení na umělou plicní ventilaci. Léčba je často komplikovaná včetně nutnosti napojení na mimotělní oběh,“ varuje doktor Tyll a dodává, že neschopnost u pacientů se závažným průběhem se musí počítat na mnoho týdnů, případně dokonce měsíců. Následky mohou být i trvalé. V období chřipek i nachlazení je nezbytné dodržovat správnou hygienu, a snížit tak riziko vzniku nebo šíření onemocnění. Chřipka se přenáší kapénkovou infekcí, přičemž vstupní branou je výstelka nosohltanu a výjimečně i oční spojivky. Chřipkový virus má schopnost přežít po určitou dobu i mimo hostitelský organismus. Viry na držadle v autobuse Nesmíme zapomenout, že nakazit se můžeme také tehdy, když se dotkneme nějakého předmětu, na němž ulpěly viry – mohou to být třeba telefon, madlo v dopravních prostředcích nebo hračka. Infekce může proběhnout i podáním ruky. Proto je důležité si ruce pravidelně a důkladně mýt. Při kašli a kýchání by mělo být samozřejmostí zakrývat si ústa rukou, používat papírové kapesníčky, vyhýbat se kontaktu s nakaženými lidmi. V prevenci šíření chřipky se také doporučuje trávit čas i na čerstvém vzduchu. Pokud již k nakažení dojde, je dobré zůstat až do úplného uzdravení v posteli a nešířit nákazu dále. „Důležité je zaměřit se na tyto příznaky: snížit teplotu, dodržovat klidový režim, doplňovat vitaminy. Zásadní je také dostatečný příjem tekutin včetně hrazení ztrát minerálních látek, které vznikají pocením,“ doporučuje internista a hematolog David Pohlreich z pražské Všeobecné fakultní nemocnice.