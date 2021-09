Čichový trénink chce trpělivost. Po covidu se smysly mohou vracet pomalu, upozorňuje primářka Urbánková

Kolik nemocných se přihlásilo o pomoc?

O poradnu je stále veliký zájem, e-mailem nás kontaktovaly již stovky lidí s residuální poruchou čichu po covidu.

Jak poradna funguje?

Zvolili jsme elektronickou formu, alespoň pro počáteční formu komunikace. Tedy e-mail.

Když se nemocní hlásí e-mailem, musí ještě do ambulance?

Pacient napíše do elektronické pošty svoje příznaky a problémy. My mu pak zašleme informace, které o poruše čichu máme k dispozici, a některá doporučení, jak postupovat. Většině nemocných radíme po e-mailu. K osobní návštěvě indikujeme pacienty s netypickými příznaky, komplikacemi a stavy, kdy potřebujeme vyloučit ještě jiný přidružený problém, např. nosní polypy, deviace přepážky, chronický zánět a podobně.