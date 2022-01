Covid bohužel velice změnil etiketu nejen ve zdravotnictví, říká kardiochirurg Jan Pirk

1) Co považujete za nejdůležitější pravidlo lékařské etikety?

2) Nakolik změnila lékařskou etiketu covidová doba?

3) Kdy vám etiketa usnadnila nebo zkomplikovala práci?

Jan Pirk, kardiochirurg

1) Pokud mluvíme o etiketě jako o vztahu k pacientům, pak se toho po sametové revoluci změnilo opravdu hodně. Za předchozího režimu mohl být pacient rád, že se do nemocnice vůbec dostal. A diskutovat s lékařem, to většinou nebylo vůbec možné. Zcela běžně se nemluvilo o pacientu „Novákovi“, ale říkalo se, ten žlučník u okna nebo to slepé střevo na šestce.