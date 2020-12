Covid si na svátky volno nevezme. Noste respirátory a zvažte návštěvy

O Vánocích většina lidí navštěvuje své příbuzné. V období koronavirové pandemie to znamená nebezpečí, že se lidé navzájem nakazí. Úřady v Česku i zahraničí vydávají všelijaká doporučení, jak snížit riziko.

Pandemie tady s námi zůstane i o svátcích, takže jsou před námi zcela unikátní Vánoce, jaké jsme ještě nezažili. Český ministr zdravotnictví Jan Blatný přišel na tiskové konferenci 11. prosince ohledně nadcházejících oslav s několika doporučeními. Zněla poněkud strašidelně.



„Nosme prosím FFP2 respirátory, jsme-li se seniorem,“ prohlásil. „Rouška je skvělá. Zaplať pánbůh za ni, ale ochrana při použití respirátoru třídy FFP2 je ještě výrazně větší.“

Na samotné staré lidi apeloval, aby se zachovali stejně. „Chrání tím zejména sebe,“ zdůraznil. Ministr tvrdí, že respirátory se dají koupit v každé lékárně a jejich cena není extrémní. „Myslím si, že nejlepší dárek pro prarodiče je velká sada FFP2 respirátorů. Může jim nejen zachránit život, ale může umocnit i to, že se vůbec nedostanou do nemocnice nebo do potíží.“

Testy jsou jistota

Další preventivní opatření, které Blatný doporučuje, je koronavirový test. Počínaje dneškem mají mít všichni Češi možnost antigenních testů zdarma. Stačí se prokázat kartičkou pojištěnce. (Ale hodí se mít s sebou i občanský průkaz.) „Nechte se prosím otestovat vy, kdo jdete ke svým babičkám, dědečkům, tatínkům, maminkám,“ doporučil ministr Blatný. „Respektujme všichni výsledky těch testů.“

Podstatou antigenních testů je detekce virových bílkovin ve vzorku z nosohltanu pacienta. Jsou méně citlivé než PCR testy, které hledají virovou RNA. Část nakažených neodhalí. Detekují je ale v době, kdy je nejdůležitější, aby se odebrali do karantény.



„Zachytí právě nyní infekční jedince,“ prohlásila na pondělní tiskové konferenci k plošnému testování hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová. Navíc jsou levné a jejich vyhodnocení trvá jen okolo třiceti minut.

Do testování se zapojí nemocnice, část praktických lékařů i někteří jiní ambulantní specialisté, například stomatologové. Seznam pracovišť, kde je možno se otestovat, se dá najít na webu ministerstva. Jsou v něm i odkazy na jejich stránky s rezervačními systémy. Zatím to vypadá, že zájem bude značný.

Na druhé nejdůležitější křesťanské svátky ve stínu pandemie se chystají i další evropské země. Aktuální informace k cestám do ciziny, včetně potřeby prokázat se negativním testem na covid-19, se dají najít na webu ministerstva zahraničí. Vánoční lyžování ale nejspíš za moc stát nebude. Například Německo ode dneška zpřísňuje protiepidemická opatření. Lyžařská střediska v německých Alpách asi zůstanou do konce prosince uzavřena.

Lyžování pravděpodobně omezí většina států na starém kontinentě. Rakousko otevře sjezdovky až 24. prosince. V Itálii a ve Francii se má dokonce lyžovat nejdřív v lednu.

U nás to vypadá, že se vleky rozjedou už před Vánoci, hotely a další přidružená zařízení však budou patrně zavřené. Na Slovensku se podle posledních informací sjezdovky technicky připravují na normální spuštění sezony, za jakých podmínek budou otevřeny, zatím není známo. Zato ve Švýcarsku už jsou horská střediska v provozu, třebaže s pandemickými omezeními.

Britské vánoční bubliny

Zajímavý přístup k obraně před šířením koronaviru během vánočních svátků zaujali v Británii. Vlády Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska se dohodly na společném postupu, který umožňuje v době od 23. do 27. prosince (22. až 28. prosince v Severním Irsku) až třem domácnostem vytvořit takzvanou vánoční bublinu a osobně se vzájemně potkat a pozdravit.

Setkání se může uskutečnit v jednotlivých domácnostech. Je možné se potkat také na bohoslužbách nebo ve venkovních prostorech.

Počet lidí v množině tří domácností není v Anglii, Walesu a Severním Irsku omezen. Skotská vláda uvedla, že vánoční bubliny by neměly obsahovat více než osm lidí. Děti do 12 let se do celkového počtu nezapočítávají.

Přespání povoleno

Lidé mohou o vánocích přespat u svých příbuzných nebo přátel, jestliže ovšem patří do jedné bubliny. Rodiny v bublinách mají pokud možno bydlet někde poblíž, aby se vyhnuly zbytečnému cestování. Dva single lidé, kteří žijí sami, mohou rovněž vytvořit společnou bublinu. Mohou je tvořit i spolubydlící. Ti pak ale nebudou moci vytvořit bublinu s někým dalším. Vánoční bublina totiž musí být exkluzivní, lidé se v ní nemohou vyměňovat.

Tradiční vánoční večeře za kanálem znamená mít na svátečním stole krocana. Zpočátku to vypadalo, že kvůli nedostatku zahraničních pracovníků bude krocanů málo. Teď se ale farmáři naopak bojí, že krůty neprodají, neboť se lidé budou scházet v menších počtech.