PRAHA Nově diagnostikovaná cukrovka a hubnutí bez příčiny může signalizovat nádor slinivky. Každý rok je v Česku nemoc odhalená asi u 2000 pacientů. Na nádor umírá 95 procent nemocných, proto je třeba objevit ho včas, apelují lékaři, kteří je léčí.

Chtějí proto zapojit diabetology a praktické lékaře, uvedli dnes na tiskové konferenci. Rakovina slinivky je čtvrtou nejčastější příčinou smrti mezi nádory. Protože u léčby ostatních se dosahuje větších pokroků, v roce 2020 může být podle odborníků druhou nejčastější po rakovině plic.

Příčina vzniku nemoci není zatím zcela vysvětlená. Podle výzkumů se na ní mohou podílet kouření, genetické faktory, obezita, špatná životospráva a jiné nemoci jako jsou zánět slinivky, cirhóza jater nebo diabetes.



U 50 až 60 procent nemocných je podle přednosty Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (1. LF UK a VFN) Luboše Petruželky diagnóza stanovená v pokročilém stádiu. Průměrná době přežití těchto pacientů je kratší než jeden rok. „Je přímo klinickou urgencí nalézt metodiku pro včasnou detekci onemocnění. Je potřeba zlepšit rychlost diagnózy, zahájení léčby a vývoje nových, účinnějších léků,“ dodal.

Pokud je nádor odhalený včas, je možné pacienta zcela uzdravit. Nejúčinnější je podle odborníků chirurgické odstranění části nebo celé slinivky. Možný je u osmi až 17 procent z nich. „Lze operovat pouze v případě, kdy nádor není lokálně pokročilý, tedy v prvním stádiu. V pokročilejších stádiích jen u omezeného množství pacientů, kteří zareagují na onkologickou léčbu - chemoterapii nebo chemoradioterapii,“ vysvětlil Zdeněk Krška, přednosta 1. chirurgické kliniky břišní hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN.

Mezi první příznaky patří také bolesti břicha, svědění kůže nebo nevolnosti. Jedním z pozdních může být zežloutnutí jako při žloutence, protože jsou postižena játra. Od vzniku první nádorové buňky do prvních příznaků to podle Kršky trvá 14 až 16 let. „Karcinom se manifestuje od 24 do 36 měsíců poté, co se objevil diabetes,“ dodal.