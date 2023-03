Vše o darování krve. Proč ženy nemohou na odběry tak často?

Lidovky.cz: Liší se nějak složení krve malého dítěte, seniora, muže či ženy?

Rozdíly v krvi malého dítěte, muže či ženy nejsou nijak zásadní. Hlavní rozdíly jsou například v počtu červených krvinek (erytrocytů) a hladině červeného krevního barviva (hemoglobinu). U dárců krve tyto rozdíly zohledňujeme při vyšetření dárce před odběrem, tedy před vlastní návštěvou transfuzní stanice.

U mužů je nejnižší fyziologická hodnota hemoglobinu 130 gramů na litr, ale dárce krve musí mít hodnotu hemoglobinu vyšší, alespoň 135 gramů na litr. U žen je nejnižší fyziologická hodnota hemoglobinu 120 gramů na litr, ale dárkyně krve musí mít alespoň 125 g hemoglobinu na litr. Vzhledem k tomu, že dárcům i dárkyním krve odebíráme 450 ml krve, je třeba zajistit, aby jejich krevní obraz i po darování krve zůstal ve fyziologických mezích.

Lidovky.cz: Děti ale darovat nemohou…

Nikoli, krev může poskytnout jedinec ve věku od 18 do 65 let. První darování krve se nedoporučuje ve věku vyšším než 60 let. Horní hranice 65 let ale není stanovena úplně striktně. Další pokračování dárcovství po 65 letech věku není výjimkou, je však nutné důkladné posouzení zdravotního stavu dárce.