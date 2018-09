Dlouhé a horké léto? Melanomy letos hrozí víc

Letošní horké a dlouhé léto vidí dermatologové jasně. Začalo hodně brzy a UV index udávající intenzitu slunečního záření byl vysoký, takže výsledek je jasný: riziko, že se u někoho vyvine zhoubný nádor melanom, výrazně stouplo.

Rozumná rada po takovém létě je vlastně jen jedna: nechte si zkontrolovat svá znaménka, zda se u některého z nich nerozjelo zhoubné bujení. K dermatologovi běžte co nejdříve, jakmile se nějaké znaménko u dospělého člověka začne měnit, ať už se to týká barvy, tvaru či velikosti. Tím spíše pokud místo například svědí, nebo dokonce krvácí. S měnícím se znaménkem bude potřeba chodit na kontroly, případně ho nechat odstranit, i když se ukáže, že to melanom není.



U dětí je to o něco složitější, jejich znaménka se normálně mění v průběhu toho, jak děti rostou, ale i u nich se může objevit melanom, byť zdaleka ne tak často jako u dospělých.

Varování pro ženy před třicítkou a muže po padesátce

„Ohroženy jsou převážně dvě skupiny populace: mladé ženy kolem osmadvacátého roku a muži po padesátce,“ připomíná docentka Monika Arenbergerová z kožní kliniky pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. „Platí přitom, že jakmile najdete na kůži něco, o čem máte pochybnosti, jděte k lékaři.“

Už rodiče rozhodují o tom, zda jejich potomci budou mít zvýšené riziko, že se u nich melanom objeví, či ne. Nejen svými geny, protože v některých rodinách se vyskytuje více než v jiných, ale i tím, jak moc děti vystavují slunci.

Odborníci se totiž shodují v tom, že počet mateřských znamének objevujících se na naší kůži přímo úměrně souvisí s dávkou ultrafialového záření, kterou jsme dostali v prvních letech života. I když zhoubný melanom vzniká z mateřských znamének jen někdy, vzrůstá při jejich vyšším počtu úměrně i riziko vzniku tohoto nádoru.

Většina melanomů je ze znamének

Melanom se může vyvinout na kůži – nebo třeba pod nehtem – na místě, kde člověk žádné znaménko neměl. Ale až polovina z nich se vyvine právě ze znamének. Člověk by si je proto měl sám kontrolovat řekněme jednou za tři měsíce. Dobrým tipem je, aby si je rovněž vyfotografoval, protože díky tomu může kontrolovat, zda se například zvětšují, i když to není tak přesné a průkazné jako pomocí lékařského vyšetřovacího přístroje dermatoskopu.

Problém je v tom, že domácím vyšetřením se nedají zachytit úplně časná stadia melanomu. Ale i tady platí, že jakmile najdete nějakou změnu, měli byste jít k lékaři, protože šance na vyléčení je vysoká. Stává se bohužel, že se lékaři setkávají s pokročilým melanomem, o jehož léčbu se pacient několik měsíců pokoušel sám v domnění, že je to bradavice

Sluneční ultrafialové záření má samozřejmě také příznivé efekty na organismus, protože pomáhá přeměně vitaminu D na účinnou formu, má pozitivní vliv na psychiku nebo mu lze připsat léčebné účinky v rámci fototerapie některých kožních chorob. Všechno to je naprostá pravda, avšak například ultrafialového záření pro přeměnu dostatečného množství účinného vitaminu D stačí ta malá část, která se do kůže dostane navzdory ochranným krémům.

Každých deset let dvojnásobek melanomů

Dermatovenerologové znají a diagnostikují přes dva tisíce nemocí. Problémem je hlavně vzestup počtu nemocných. „Třeba u kožních nádorů zaznamenáváme i přes intenzivní prevenci, která odhalí nádory v časném a lépe léčitelném stadiu, stálý vzestup počtu nových případů,“ říká docentka Arenbergerová.

Kožní nádory tvoří celou čtvrtinu všech nádorových onemocnění u člověka. Naštěstí naprostá většina z nich – s výjimkou melanomu – netvoří metastázy (dceřiné nádory). Počet nových případů maligního melanomu se každých deset let zdvojnásobuje. Na druhou stranu, nové vědecké poznatky, léčebné postupy i nové léky usnadňují terapeutické možnosti.

I zmenšování znaménka vadí

Mezi vyloženě rizikové faktory patří zvětšování původně klidného znaménka do plochy, změna barvy (černá barva nebo přítomnost více odstínů), vyvýšení nad úroveň kůže, rizikem je také to, když má znaménko více než pět milimetrů v průměru. Zpozornět byste měli, pokud se objeví také krvácení, svědění, stroupek. K lékaři by vás měl přivést i vřídek, který se nehojí déle než tři měsíce.

Varovné rovněž může být, když se na původně zdravé kůži začne, zejména po pětatřicátém roce věku, tvořit odlišně barevná skvrna, která se zvolna zvětšuje a postupně sílí její tloušťka.

Pozor, nenechte se ukolébat tím, že znaménko naopak začne mizet. Může jít o regredující (ustupující) maligní melanom, což ovšem vůbec není příznivé znamení, může se zase vrátit.

Znaménka vám může zkontrolovat každý kožní lékař, vyšetření platí pojišťovna. Lepší je volit takového lékaře, jenž má v ordinaci alespoň ruční dermatoskop.

Možnosti léčby

Pokud se melanom potvrdí, čeká pacienta léčba – základem je odstranění znaménka. Není třeba se bát, že tím se situace zhorší, to je mýtus. „Terapeutickou výzvu však představuje pokročilý typ melanomu, kdy se objeví dceřiná ložiska, která již kvůli velikosti nebo rozsahu není možné chirurgicky zlikvidovat,“ popisuje Monika Arenbergerová.

Už několik let se používají i dva nové léčebné směry. Prvním je cílená léčba zaměřená na konkrétní strukturu v buňce, jež nese určitou genetickou změnu. Druhým pak je podpoření protinádorové imunity s tím, že se zachovává správná funkce imunitního systému, která je nutná pro udržení normální obranyschopnosti organismu.