Proč se někdo dožije stovky, zatímco jiný zemře relativně mladý? Svou „expirační dobu“ máme ve vlastních rukou

My sami můžeme ovlivnit počet plnohodnotně strávených let. Jak, to asi tušíte: životosprávou. Krátký a nekvalitní spánek, každodenní obědy z fastfoodu, stres a absence pohybu se kolem dvacítky mohou zdát jako banalita, o několik desetiletí později se ale dopad podobného životního stylu projeví naplno a velmi negativně.

„Jakou roli hraje v dlouhověkosti genetika a jakou životní styl a environmentální faktory? To je u každého z nás individuální a značně rozdílné,“ líčí Mgr. Radim Šlachta, spoluzakladatel společnosti Elonga zaměřené na sledování úrovně stresu a regenerace našeho organismu prostřednictvím chytrého náramku a s ním propojené aplikace.

Ze statistických dat ale podle něj plyne, že genetika jakožto faktor, který nedokážeme sami ovlivnit, řídí délku života nanejvýš z poloviny.