Domů již chvíli po operaci. Jak funguje ‚jednodenní chirurgie‘?

Přijít ráno nalačno, podstoupit operaci a nejpozději druhý den se vrátit domů, to je podstata chirurgické léčby nazývané „jednodenní chirurgie“.

Averze k nemocničnímu prostředí stojí u mnoha lidí za tím, že se co nejdéle vyhýbají operačnímu zákroku. Představa, že budou muset například týden zůstat v nemocnici, je pro některé pacienty tak nepříjemná, že raději dál trpí. Psychika opravdu dokáže divy a má obrovský vliv na uzdravování. Současná medicína ale pokročila natolik, že je schopna jednodušší operační zákroky provést tak, aby byli pacienti do 24 hodin po operaci propuštěni do domácího léčení.



Psychickou pohodu si pochvalují nejen dospělí nemocní, ale přínosné je to i pro děti. V nemocnici jsou kratší dobu, a ještě jsou společně s nimi i rodiče. „Dítě se necítí tak osamělé v cizím prostředí a lépe snáší bolest. Mnohdy vlídné slovo a pohlazení od blízkých působí lépe než všechna analgetika, rozhodně je bez vedlejších nežádoucích účinků,“ podotýká Vladimír Bartl, vedoucí lékař oddělení jednodenní chirurgie Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Dětské nemocnice v Brně.

Dítěti nablízku

Možnost být nablízku svému dítěti při jednodenní hospitalizaci ocenila i Hana Ziklová z Potůčků v Karlovarském kraji. Se synem jela na odstranění nosní mandle až do Oblastní nemocnice Kladno. „Odjížděli jsme sice velmi brzy ráno a celý den byl pro nás jako rodiče náročný, ale nemuseli jsme zůstávat v nemocnici přes noc.

Na předoperačním pokoji jsme se synem mohli být oba. Nejprve přišel syna zkontrolovat lékař, následně anesteziolog. Do předsálí jsem mohla syna doprovodit, ze sálu mi jej na pooperační pokoj přivezli asi po čtvrt hodině. Tam ležel dvě hodiny a pak jsme se opět přesunuli na pokoj, kde jsme byli už při příjmu. Děti měly k dispozici hračky, televizi. Syn byl ještě malý a vůbec nevnímal, že je v nemocnici,“ vzpomíná Hana Ziklová. Pár hodin po operaci byli propuštěni domů, na kontrolu už jeli do Karlových Varů.

V současné době lze poskytovat jednodenní péči v šesti smluvních odbornostech: patří do nich chirurgie, a to včetně dětské, úrazová a cévní chirurgie, dále plastická chirurgie, která zahrnuje i popáleniny, gynekologie, urologie, ortopedie a otorinolaryngologie (ORL neboli léčba chorob ušních, nosních a krčních), pod niž spadá i čelistní chirurgie.

Praxe je taková, že v předem stanovený termín přijde pacient do nemocnice nalačno. „Dodržování předoperačního režimu není nijak složité – hlavně je nutné dodržet poslední čas příjmu jídla a tekutin v den operace. Vdechnutí tekutin nebo jídla z trávicího traktu do dýchacích cest v průběhu operace může totiž pacienta ohrozit na životě,“ zdůrazňuje dětský chirurg Bartl.

Pacient je v den operace přijat lékařem příslušné odbornosti, který zváží, zda je pacient aktuálně schopen operaci podstoupit, následně je připraven k operaci a odvezen na operační sál, kde jej ještě zkontroluje anesteziolog. Po zákroku se pacient „dospí“ na lůžku pod trvalým monitorováním zdravotního stavu a po opakované kontrole lékařem je propuštěn do domácího léčení.

Někdy může odejít po pár hodinách, jindy druhý den ráno, v tom se jednotlivá pracoviště odlišují. „Oficiální název sice zní,jednodenní péče lůžková‘, ale neznamená to, že by pacient na oddělení nutně musel být jen 24 hodin. Dobu pobytu určuje pooperační stav pacienta: když to jeho stav vyžaduje, je mu poskytována potřebná péče na oddělení i v trvání několika dnů,“ podotýká primář chirurgického oddělení EUC Kliniky Kladno Daniel Ehrenberger.

Kýla, vbočený palec i nádory

Které zákroky jsou pro takovouto krátkodobou nemocniční péči vhodné? Obecně je při výběru výkonů vhodných k jednodenní péči na lůžku kladen důraz na minimálně invazivní výkony, tedy ty, které lze provádět laparoskopicky, většinou jsou kratší než dvě hodiny, s nízkým rizikem ztráty krve. Příkladem mohou být například operace mandlí, žlučníku, kýly, srůstů v břiše, operace konečníku, gynekologické operace na děloze a vaječnících, operace nádorů prsu, operace křečových žil na dolních končetinách, na ortopedii se takto operují revmatické klouby, vbočený palec a podobně.

Ne každý pacient však může operaci v tomto režimu podstoupit, jeho zdravotní stav musí být takový, aby lékař mohl vyloučit případné komplikace. „Rizikoví jsou například diabetici, pacienti se závažným srdečním onemocněním nebo ti, u nichž jsou rizika spojená s celkovou anestezií,“ vysvětluje dětský chirurg Vladimír Bartl. Předejít jim však nelze stoprocentně, takže pracoviště, kde je jednodenní chirurgická léčba poskytována, musí v případě komplikací zajistit lékařské konzilium z patřičného oboru nebo i případný překlad pacienta na specializované pracoviště.

Některá zařízení, která poskytují jednodenní péči na lůžku, trvají na tom, aby jejich pacienti pocházeli pouze z okolí vzdáleného maximálně hodinu cesty – právě kvůli tomu, aby pacient v případě jakýchkoliv problémů mohl za lékařem včas dojet.

Překážkou k přijetí k zákroku pak nemusí být jen zdravotní stav pacienta. Lékaři vysvětlují, že stejně důležitá je domácí péče po operaci. Pokud tedy dospělý pacient nemá nikoho, kdo se o něj může po určitou dobu postarat, nemohou jej do domácího léčení propustit. „Jednou z nejčastějších chyb pacientů je podlehnutí dojmu, že po relativně krátkém pobytu na lůžku a rychlém ústupu obtíží jsou již v pořádku. Příliš rychle pak zatíží operovanou oblast nebo i celý organismus. To může vést ke zcela zbytečným pooperačním komplikacím,“ varuje lékař Daniel Ehrenberger.