Energetické drinky klamou tělo. Často se po nic může objevit pocit úzkosti a poruchy spánku

Po odeznění stimulačních účinků se může vrátit pocit velké únavy, úzkosti nebo objevit porucha spánku. Pitím energetických nápojů se snažíme jen podvést své tělo. To se ale nedá a falešná hra se zdravím se nám může vymstít, říká internistka Fakultní nemocnice Brno Miroslava Navrátilová.

LN Proč se energetické nápoje v tak hojné míře pijí?

Je uspěchaná doba. Lidé podávají stále větší výkony a překračují své meze. Pramení z toho únava, tělo jim říká, že něco není v pořádku. Místo aby si odpočinuli, snaží se únavu překonat. Vaří několikrát denně silnou kávu, další variantou je pití energetických nápojů, z nichž většina obsahuje právě kofein. Dvě stě mililitrů energetického nápoje odpovídá obsahem kofeinu zhruba jednomu šálku kávy.

LN Kávu pijeme téměř všichni…

V energetických nápojích je denní dávka kofeinu často překračována. Navíc kofein bychom měli konzumovat pouze v přirozené formě, například ve formě zmíněné kávy, a ne nalačno.

MIROSLAVA NAVRÁTILOVÁ Pracuje jako specializovaný internista ve Fakultní nemocnici Brno, na jednotce intenzivní péče Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno a jako interní konziliář několika dalších klinik. Vede Poradnu pro poruchy metabolismu a výživy. Přednáší na Masarykově univerzitě.



LN Energetické nápoje lákají i na obsah vitaminů a minerálů…

Energetické nápoje se „tváří“ velmi přívětivě tím, že obsahují různé extrakty z bylinek, vitaminy nebo minerály. Mohou obsahovat až dva gramy organické kyseliny taurinu. Ten bývá ve žluči, má významnou úlohu při vstřebávání tuků v tenkém střevě. Při delším užívání energetických nápojů a překračování dávek taurinu nad pět gramů může dojít k postižení centrální nervové soustavy a poruchám paměti, koordinace, ale také k průjmům. Vždy říkám, že lidský organismus má dokonalé mechanismy, jak si o tyto látky říct a získat je přirozenou cestou z potravy. Proto nejsem těmto nápojům nakloněna, řeší problém nepřirozeně – odstraňují pocit únavy tím, že ji potlačují, místo toho, aby se řešila její příčina.

LN Opravdu mohou být až tak nebezpečné?

Únava, stejně jako bolest, jsou signály těla, které je třeba respektovat. V případě bolesti bychom měli pátrat po její příčině, nikoliv ji potlačovat. Stejně tak při výskytu únavy bychom měli pátrat po její příčině a odstranit ji, například vydatným spánkem, tělesnou či duševní relaxací, celkovým odpočinkem. Energetické nápoje pouze potlačují symptomy únavy, jako je porucha koncentrace, nervozita, porucha koordinace pohybů, bolesti hlavy nebo arytmie. Tak vlastně „přebíjí“ varující příznaky, aniž by je řešily. Dalším nepříznivým faktorem je, že tyto nápoje konzumují zpravidla mladší lidé a většina z nich ve větším množství. Hrozí také návykovost. Konzumenti si mnohdy ani neuvědomují, že už bez nich nemohou být. Rozhodně bychom tedy neměli zahánět bolest či únavu energetickým nápojem. Hrozí totiž, že ve chvíli, kdy účinek energetického drinku vyprchá, budeme ještě unavenější.

LN Proč to nastane?

Tělo se navrátí do stavu před konzumací nápoje. Velmi nebezpečné je to například u řidičů, kteří energetické nápoje používají místo spánku, navíc bez dostatečného odpočinku. Po odeznění těchto stimulačních účinků může dojít k „propadu“ a náhlému pocitu velké únavy, úzkosti nebo poruchám spánku. U řidičů se po odeznění účinku nápoje může také dostavit mikrospánek, při kterém je jen krůček k dopravní nehodě. A lidem hrozí i odvodnění.

LN Čím to je?

Kofein vyvolává vyšší potřebu močit. Ke kávě bychom si proto vždy měli dát například sklenici vody nebo minerálky, aby bylo vykompenzováno množství kofeinu v ní.

LN Jak energetické nápoje působí na naše srdce?

Nezdravě je stimulují k vyššímu výkonu, tím zatěžují koronární cévy, zvyšuje se spotřeba kyslíku srdečním svalem. Hrozí vyšší riziko infarktu u predisponovaných osob, zvyšuje se krevní tlak. Subjektivně to může být vnímáno jako přechodné zmírnění či odstranění únavy. Navíc kofein, taurin a další látky v energetických nápojích stimulují kromě srdce i mozek. Člověk pak má pocit menší únavy. Ve skutečnosti jsou ale jen překrývány signály, které tělo vysílá, a které říkají: odpočiň si.

LN Jak působí kombinace alkoholu a energetických nápojů?

To už není vůbec v pořádku. Zmínili jsme, že v energetických nápojích bývá často obsažen kofein. A míchání alkoholu s kofeinem skutečně nemívá dobré následky. Tato kombinace je bohužel často podávána zvláště u mladých lidí na diskotékách a podobných zábavách. Vazba alkohol–kofein je nebezpečná, zhoršuje vnímání alkoholu, člověk pak naprosto ztrácí míru, kolik alkoholu ještě může „bezpečně“ vypít. A bohužel nebývá ani výjimkou kombinace s omamnými látkami, včetně drog.

LN V energetických drincích také bývá hodně cukru…

Pro organismus je cukr vlastně čistá energie. Například Red Bull obsahuje 11,3 gramu sacharidů na 100 ml – téměř šest kostek cukru – a 32 mg kofeinu na 100 ml. Takže si představte, když si dáte tuto čistou energii a kofein. Najednou se cítíte báječně, může odeznít i bolest hlavy. Ale je to podfuk na přirozený mechanismus, kterým nám tělo dává znát, že bychom měli přestat pracovat a odpočinout si. Navíc konzumace této formy cukrů nepříznivě ovlivňuje zubní sklovinu a je predispozicí vzniku zubního kazu. Pokud dodržujete životosprávu, spánek a pitný režim, nebudete potřebovat žádný energetický nápoj a prospějete nejen svému tělu, ale i peněžence.