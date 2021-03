Erekce je závislá na fyzické a psychické kondici. S obojím mohou mít teď muži problém

Jedna z nočních můr současného muže se jmenuje erektilní dysfunkce. Je závislá na fyzické a psychické kondici. S obojím jsou muži dnes na štíru.

Ať je to, jak chce, muž chce být dominantní, silný, neodolatelný a plný energie. Prostě proto, že v tu chvíli je pro druhé pohlaví atraktivní, ať už bude důsledkem jen pozvání na kávu, nebo zlatá svatba s osmi vnoučaty. Opravdový chlap totiž oplývá taky sexuální silou. Tolik teorie. Praxe jako obvykle bývá trochu jiná. Muži neloví a nemusí rukama či zbraní bojovat o kus žvance nebo fertilní protějšek. Dnešní chlap sedí od devíti do pěti u počítače, v době pandemie doma.



Možná chodil běhat a občas do posilovny, což mu energii dodalo, ale ani to dnes nemůže. Kromě toho cítí non-stop chmury, protože kam se podívá, tam se nedaří. Má špatnou náladu. Nesmí s kamarády do hospody. Má partnerku, ale v posteli to není, jak bývalo. Navíc přestává mít na sex chuť, protože má potíže s erekcí. Odborně trpí erektilní dysfunkcí (ED).



Erekce – indikátor zdraví

„Orientačně lze konstatovat, že procento mužů, u kterých se objevuje větší či menší problém s erekcí, odpovídá jejich věku. To znamená, že asi padesát procent mužů ve věku padesát let má určitý stupeň ED. Ve věku sedmdesát let je to sedmdesát procent a ve věku dvacet let méně než dvacet procent,“ říká brněnský urolog Igor Motíl.

Zde je důležité také dodat, že při potížích s erekcí hraje podstatnou roli psychika. Žádného muže nepotěší a psychicky mu nepomůže, když zjistí, že se u něj objevil problém s erekcí. Důležitá je proto podpora partnerky, která nesmí muže shazovat, ale naopak musí situaci chápat. Čím je muž mladší, tím lze předpokládat větší psychický podíl na vzniku ED. Naopak čím je muž starší, tím větší roli hrají organické příčiny.

„Bývá to postižení cév následkem věku, kouření, cukrovky nebo vysokého tlaku,“ vysvětluje doktor Motíl. „Z tohoto důvodu je mimořádně důležité si uvědomit fakt, který je velice často opomíjen, totiž že ED může být prvním příznakem budoucích vážných zdravotních problémů. Některé studie uvádějí, že pokud se u muže objeví ED, tak je u něj výrazně vyšší riziko vzniku infarktu do pěti let.“

Zjednodušeně řečeno – erekci lze chápat jako určitý indikátor celkového zdraví muže! Porucha erekce by proto pro muže měla být svítící varovnou kontrolkou, že něco s jeho zdravím není v pořádku.

Několik příčin současně

Kromě už zmíněných cévních problémů, případně působení psychiky, mohou neschopnost dosáhnout erekce způsobit i poruchy nervové a hormonální soustavy. Často jde o kombinací všech výše uvedených příčin, z nichž vždy je jedna dominantní.

„Nejčastěji ED způsobuje ateroskleróza,“ líčí Igor Motíl. „Zužuje všechny cévy v těle a snižuje jejich schopnost reagovat na podněty roztažením nebo stažením. Jako první se samozřejmě ucpávají ty nejjemnější cévy v těle, mezi které patří i ty v topořivých tělesech penisu.“

Poruchy nervové soustavy jsou ještě komplikovanější. „Nervová regulace nefunguje, jak má, v případě poškození mozku, míchy nebo nervových vláken vedoucích k penisu,“ popisuje doktor Motíl. „Příčinou může být neurologické onemocnění, poranění páteře, nebo poškození nervů při cukrovce.“

A nesmíme zapomenout ani na léky, protože některé mohou mít nežádoucí vliv na erekci. Například některá léčiva používaná k terapii vysokého krevního tlaku nebo depresí. A nakonec je důležité zmínit, že až čtvrtinu ED má na svědomí kouření a alkohol.

S věkem je to horší

Každý muž by měl vědět, že s přibývajícím věkem mu dosahování erekce bude trvat déle. Pohlavní úd už nebude tak tuhý, jako býval a k vyvrcholení bude docházet později a méně často. Jde o normální změny, které souvisí se stárnutím. V tomto případě se nejedná o ED.

„Konkrétní projevy skutečné ED se mohou lišit,“ vysvětluje Igor Motíl. „Často bývá prvním příznakem, že se muži daří bez problémů dosáhnout erekce, ale ta potom nevydrží po celou dobu pohlavního styku. Jindy je k ní zapotřebí zvýšená stimulace. V těch nejtěžších případech se nedaří dosáhnout erekce vůbec.“

Porucha erekce se podle lékaře může vyskytovat v různých stupních závažnosti. „Mírná porucha se objevuje jen občas a může být vázána jen na určité situace, zejména stres,“ popisuje urolog. „Středně závažná porucha se vyznačuje opakovaným selháním. Těžká ED nastává v případě, že se ztopoření nedaří vůbec ani po dostatečné stimulaci.“

Moderní léčba impotence se odvíjí od její pravděpodobné příčiny. Nejoblíbenějším prostředkem jsou tabletky zvané PDE5i, obchodních názvů je mnoho, nejznámější je asi Viagra. „Zmiňovat zde různé volně prodejné doplňky stravy na podporu erekce nemá smysl, jelikož podle mých mnohaletých zkušeností z praxe je jejich účinek maximálně srovnatelný s účinkem placeba,“ varuje lékař.