Hýbejte se, mluvte, jděte ven, ale nejezte za pracovním stolem

Polední přestávka má sloužit k tomu, abychom nabili baterie, abychom se hýbali, pohovořili si a doplnili vitamin D. Na rozdíl od toho, co se někdy říká, není oběd za pracovním stolem skutečně tím nejlepším způsobem, jak využít pracovní dobu a zvýšit produktivitu, píše italský deník Corriere della Sera.

Prvním z důvodů, proč nejíst za pracovním stolem, je podle psycholožky Christy Fergussonové množství jídla, které takto pozřeme. Jelikož jsme plně zaujati pracovním úkolem, můžeme takto zkonzumovat více než bychom chtěli, aniž bychom si to uvědomovali.



Její rada proto zní: vzdalte se od zdrojů, které odvádějí vaši pozornost od jídla, jako je počítač nebo mobilní telefon, a soustřeďte se na to, co jíte. Jezte pomalu a vychutnávejte si každé sousto. Takto nakonec sníte méně a bude se cítit spokojeně, říká.



Polední přestávka je vynikající příležitostí k tomu, abychom si „protáhli záda“ a dali mozku příležitost k odpočinku. Využijte přestávku k tomu, abyste odešli z kanceláře, narušili obvyklé stereotypy a vyzkoušeli něco nového.

Jestliže chodíte obědvat do stejného podniku vedle svého úřadu, je to nepochybně nejsnazší a pohodlné. Postupem času to ale může být kontraproduktivní, pokud jde o míru stresu, protože se zbavujete možnosti volby - ať už jde o jiný podnik nebo o jiný sendvič než obvykle. Jestliže si večer předtím připravíte jídlo, ušetříte čas i peníze. Pokud máte málo času a podnik vedle úřadu je jedinou možností, můžete alespoň každý den změnit menu.

Sedavý způsob života je zapřisáhlým nepřítelem zdraví a dobré pohody a snižuje spotřebu kalorií. Problém tkví v tom, že kdo má sedavé zaměstnání, tráví v průměru 15 hodin denně v sedě. A ani krátká procházka do kuchyňky v zaměstnání nezvýší počet denních kroků. Tedy choďte a choďte. V polední pauze je důležité se najíst, ale ani pohyb není méně důležitý. Stačí procházka kolem bloku, než se zase usadíte za stolem.

Izolace

Jestliže trávíte celou polední přestávku zavřeni v úřadě, nevyhnutelně tím omezujete styk s lidmi. To se pak může negativně odrazit na produktivitě a na pocitu pohody vůbec. Využijte přestávku na oběd k tomu, abyste se potkali s přáteli, kteří pracují nedaleko. Tím také omezíte pokušení pracovat během jídla.



Obvykle chodíme brzy ráno do práce a vracíme se pozdě večer. To s sebou nese i to, že se značně omezí čas strávený na slunci, což se může projevit na nedostatku vitaminu D. Polední přestávka může být příležitostí, jak se vystavit slunečním paprskům během dne. Zůstaňte co nejdéle venku, abyste vitamin D doplnili. Kromě toho sluneční svit zlepšuje náladu, protože pomáhá uvolňovat serotonin, známý také jako hormon dobré nálady.