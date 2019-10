Internet jako pomocník lékaře? Pacienti mohou strávit v čekárnách méně času, říká lékař

Lékař Tomáš Šebek je průkopníkem „medicíny na dálku“, s využitím internetu. Se svými kolegy se snaží, aby pacienti strávili v ordinaci co nejméně času. „Ale návštěvu nemocného u lékaře samozřejmě vynechat nemůžeme,“ říká.

Do léčebných postupů postupně proniká i telemedicína, tedy poskytování medicínských služeb na dálku. Jeden takový přístup, zatím jen pro Čechy a Slováky, provozuje se svými kolegy i pražský chirurg Tomáš Šebek.



Založili web uLékaře.cz, jehož prostřednictvím se pacient zaregistruje a popíše své problémy. S lékařem pak jedná e-mailem nebo telefonicky. Pokud to stačí, dostane pacient jenom potřebné rady. Když nestačí, domluví si přes web návštěvu u odborníka nejblíže svého bydliště. Lékař je na jeho návštěvu už připravený, ví, jaké má zdravotní potíže, snáze odhadne, jak dlouho může návštěva trvat. I pacient už předem ví, co jej při vyšetření může čekat.



Klíče od našeho zdraví

Doktor Šebek je zastáncem transparence. Neví, proč by se lékaři měli bát, že jejich pacient nepochopí správně typ léku, jeho indikaci, účinnost a nežádoucí účinky. A proč by také nemocný nemohl při výběru léčiva na předpis s lékařem spolupracovat na partnerské úrovni.

„Chceme-li veřejnost naučit, že zdraví má svou hodnotu, musíme mu k němu nabídnout všechny klíče. Podle mého tím dokonce posílíme roli lékaře, jehož expertiza bude o to nutnější a pacient ji bude vyžadovat,“ líčí doktor Šebek.

Extrém takového uvolnění je podle něj ve zneužití léčiv. „Někde mezi současnou restriktivní rigiditou a úplně volným trhem s léčivy bude ležet rozumný konsenzus. V konkrétním případě budu doufat, že se do pár let dožiji momentu, kdy bude možné předepsat alespoň omezený počet léčiv vázaných na předpis, byť pacienta nikdy fyzicky neuvidím. Zato ho ale možná dokonaleji poznám pomocí telemedicíny,“ líčí.

Věří také ve stále rostoucí význam lékárníků, které by rád vymanil z předpojatého názoru, že jsou to jen „prodavači“. „Expertiza lékárníka je důležitá a momentálně jejich know-how nebetyčně plýtváme, když je ze systému vlastně vylučujeme. Ale i to se už mění. Doufejme, že ten trend vydrží,“ říká.



Informovaného pacienta se nebojím

Pacienti, jimž naslepo „radí MUDr. Google“, většinou stejně dřív či později dorazí do ambulance lékaře, a navíc jsou o svém problému z internetu více či méně dobře informováni.

Doktor Šebek říká, že poučeného pacienta vítá. Je prý s ním lepší debata, a tedy menší práce, než s pacientem nepoučeným, který se o své zdraví nezajímá. „Pominu-li fakt, že mě zvídaví pacienti udržují v odborné kondici, pak pracuji s lidmi, kteří jsou rozhodnuti pro společnou dohodu na léčbě,“ popisuje.

Tvrdí, že když se pak na něčem s nemocným dohodne, pak to platí a pacient má přirozenou motivaci navržené schéma a režimy dodržovat. „Nedělá to kvůli mně, ale kvůli sobě. Pokud k tomu nabytí informací použil kvalitní zdroj s odkazy na medicínské autority, které za ním stojí, nemusím se bát diskuse,“ pokračuje Tomáš Šebek.

Na délku už léčíme kdeco

Nahradí časem praktické lékaře senzory, které zjistí základní data a pošlou pacienta k odborníkovi? Podle doktora Šebka taková řešení už existují, a nejen ve světě kolem nás. Řada českých a slovenských špičkových lékařů a počítačových specialistů už podobné programy používá.

Je možné například pomocí senzorů spojených s mobilním telefonem monitorovat na dálku třeba stav pacientů – kardiovaskulárním onemocněním počínaje a nemocnými s duševními chorobami konče.

„Zatím je ale nutné nevynechat prvek interpretace zdravotního stavu pacienta lékařem, byť by to bylo na dálku. Jak se ale budou systémy zpřesňovat a do medicíny nastoupí více a více strojové učení a umělá inteligence, budeme se přibližovat ke stavu, kdy technologie člověku doporučí, kdy má navštívit lékaře“ soudí doktor Šebek.

Zkrátit čekání u lékaře

Dnes nemocný čeká v ordinaci a v lékárně, je to vlastně ohromná ztráta času. Podle Tomáše Šebka je ale už nyní možné výrazně zkrátit anebo kvalitním managementem pacientů úplně zrušit čekání u lékaře. „Na takový parametr jsme mimo jiné zaměření i v naší online lékařské poradně uLékaře.cz,“ říká.

Počítačové technologie také umožní zrušit opakované testy či návštěvy u odborníků stejné specializace. To nakonec celý systém zdravotní péče učiní hospodárnějším a přitom jej odborně posune vpřed.