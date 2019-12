Jak opečovat vánoční zranění. A kdy se vyplatí být obezřetný?

Potrápit dokáže i obyčejné nachlazení a je zbytečné o svátcích hledat lékárnu, která má otevřeno. Zkontrolujte si pro jistotu ještě před svátky domácí lékárničku, zda v ní nechybí něco z běžného vybavení, případně jestli to, co v ní je, již není po exspiraci.

V lékárničce by neměl chybět lék snižující horečku a bolest, lék na kašel, kapky do nosu a do očí, náplasti, dezinfekce, sterilní obvaz, chladivý gel. S tímto běžným vybavením zvládnete přestát nachlazení, obvyklé bolesti zubů, hlavy či zad i drobná poranění, ke kterým doma obvykle dochází.



Nejvíce se na Vánoce těší malé děti. Jejich nadšení a zbrklost mohou bohužel způsobit řadu nehod. Vše se může pokazit už při pečení cukroví, do kterého se děti rády zapojují. Stačí jeden neopatrný pohyb a spálí se například o rozpálený plech.

Prskající olej

Bolestivé drobné popáleniny způsobuje také prskající olej při smažení kapra či řízků. Zpravidla se jedná o lehké popáleniny prvního stupně, jejichž ošetření zvládne každý doma s běžně vybavenou lékárničkou. V první řadě popálenému z ruky sundejte prstýnky, náramky a popálené místo chlaďte pod tekoucí studenou vodou, dokud to přináší úlevu. Případný vzniklý puchýř nepropichujte. Aby se postižené místo lépe hojilo, namažte ránu chladivým gelem.

V domácí lékárničce by rozhodně neměl chybět například lék Hemagel, který ránu chladí a udržuje vlhkou, díky tomu se na ráně nevytváří strup, který má tendenci praskat, ale rána se rovnou zaceluje. Hodí se nejen k ošetření drobných popálenin, ale i jakýchkoliv odřenin či ran. Zraněné místo můžete ještě přikrýt sterilním obvazem.



Pokud však dítě či dospělý sáhne na rozpálený plech celou rukou nebo se opaří kdekoliv jinde a zasažená část těla je větší než dlaň, je nutné po prvotním domácím ošetření již vyhledat lékařské ošetření, byť se třeba jedná o popáleninu prvního stupně.

Jehličí a střepy ohrožují oko

I další symbol Vánoc, nádherně nazdobený stromeček, může přinést nejen spoustu radosti. Jen málokdo nezažil, že by malé dítě či domácí mazlíček neporazili stromeček nebo se kvůli nim alespoň neroztříštily vánoční ozdoby. Jenže jemné skleněné střepy jsou velmi nebezpečné. Zvláště když se dostanou do oka.

„Při podezření na přítomnost skleněného střípku v oku je nutno navštívit pohotovost jakékoliv fakultní nemocnice, kde je 24 hodin denně 7 dní v týdnu odborný personál schopen problém vyřešit,“ radí Magda Pravdová, ředitelka pražského Dětského očního centra Kukátko.

„Většina vánočních ozdob je ale nyní plastová, takže střep v tomto případě oko neohrožuje. Třpytky je potřeba vypláchnout alespoň obyčejnou vodou nebo borovou vodou – pokud je v domácí lékárničce. Případně existují kapky či roztoky s obsahem světlíku lékařského, které nejen pomohou vyplavení, ale i podrážděné oko zklidní,“ dodává.

K úrazům u stromečku dochází už při zdobení. Při jeho seřezávání do stojanu a ořezávání větví lze zanést do oka piliny, třísky a úlomky dřeva, během zdobení můžete podráždit oko vniknutím umělého sněhu či třpytek nebo si do oka zapíchnout jehličí.

„Poraněné oko vykapejte sterilizujícími očními kapkami a vyhledejte lékaře. Pokud se vám jehlice či střep z rozbité ozdoby do oka zapíchne a zůstane v něm, nikdy se je nesnažte vyjmout z oka sami. Zasažené oko pouze překryjte sterilním obvazem nebo kapesníkem a vyhledejte lékaře,“ doplňuje svoji kolegyni oční lékařka Eva Jerhotová.

Když bolí duše

Jak ukazují statistiky vytíženosti krizových linek, zvláště o Vánocích řeší lidé i jiné než zdravotní problémy. Není to jen strach a tíže osamělých lidí. Stále častěji už v čase předvánočním trpí také ti, kdo jsou obklopeni svou rodinou a přáteli.

„Vánoce jsou svátky klidu, pokoje, rodiny a lásky. To si naše společnost neuvědomuje. Hektický a konzumní způsob života, který Vánocům předchází, sám o sobě v lidech vyvolává stres,“ varuje adiktoložka Monika Plocová z Branického sanatoria v Praze. Radí, že je důležité si uvědomit, že ne vše musí být dokonalé, protože dokonalosti stejně nikdy nedosáhneme.

„Ať už mluvím o úklidu, shánění darů… Stejně tak konzum a přejídání, pití alkoholu vrchovatými doušky neudělají člověka šťastným. Mířím k tomu, že právě v nedokonalosti je krása. Kouzlo Vánoc je v prosté blízkosti a sdílení s lidmi, které máme rádi. Tedy prevencí je vlastně podle mého názoru uvědomění si podstaty Vánoc. Snažit se prožívat tento čas v radosti, klidu a pohodě,“ uzavírá Monika Plocová.