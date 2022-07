Pozor na větráky a pyžama z lednice, jde o zdraví. Kardiolog doporučuje, jak rozhodně nebojovat s horkým počasím

Lidovky.cz: Co mají lidech dělat ve velkých vedrech?

Otázka zní spíš, co by lidé neměli dělat, protože když je takhle teplo, moc by toho dělat neměli. V době velkých veder, na která organismus není vůbec stavěný, by se lidé obecně měli vyvarovat velké fyzické námahy, hlavně na přímém slunečním světle. Někdy mezi 10 až 16 hodinou by ti, kteří nemusí pracovat, měli zůstat doma ve stínu. Týká se to hlavně kardiaků, starších lidí anebo významně nemocných lidí, kteří jsou náchylní ke kolapsu. Pokud člověk pracuje venku, musí mít ochranu hlavy. Pokud možno by měl používat sluneční brýle.

Lidovky.cz: Hodně lidí pracuje v klimatizovaných prostorech a říká se, že teplota by tam měla být jen o pár stupňů nižší než je ta venkovní. Jak s klimatizací ale naložit, když je venku čtyřicet stupňů?

Obecně se udává, že rozdíl mezi venkovní a vnitřní klimatizovanou teplotou by neměl přesáhnout 10 stupňů, mělo by to být pět, maximálně deset stupňů. Jestliže je ale venku opravdu čtyřicítka, tak je 30 stupňů v kanceláři pořád hodně. Lidé by se tedy hlavně měli vyvarovat prudkého přechodu z kanceláře ven, když končí v práci. Během půl hodiny by měli teplotu, pokud to jde, upravovat tak, aby se dostali na rozdíl zhruba pěti stupňů. Potom už přechod není pro to tělo tak zatěžující. Příliš vychlazené teploty vedou k letním nachlazením, to je velmi dobře známá věc.