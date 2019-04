Jak se soustředit v práci? Hlavním nepřítelem jsou chytré telefony

ŘÍM Únava, strach, že nestačíme všechno udělat, vyrušování (zejména chytrými mobilními telefony) a chybějící vůle mohou vést k tomu, že se přestaneme soustředit na studium nebo na práci a ztrácíme drahocenný čas. Co můžeme udělat, abychom se zase dokázali soustředit? Tak se táže italský deník Corriere della Sera.

Multitasking, čili to, že se snažíme dělat více věcí zároveň, naši výkonnost nezlepší, to je jen mýtus. Jakmile se odpoutáme od duševní práce a jsme vyrušeni tím, že zapojíme do něčeho jiného emoce a poznávací funkce, pak se naše schopnost řešit původní úkol rychle zhorší. Laboratorní testy ukázaly, že mentální přeskakování z jednoho úkolu na druhý snižuje naši výkonnost až o polovinu oproti tomu, kdybychom oba úkoly řešili postupně po sobě. A pozor: je zapotřebí 20 minut k tomu, abychom dosáhli stejné úrovně koncentrace, jakou jsme měli předtím, než jsme byli vyrušeni.



Napište si seznam

Fyzická aktivita prospívá nejen našemu srdci, ale také mozku, protože zlepšuje náladu a snižuje úroveň stresu a úzkosti, které soustředění neblaze ovlivňují. Podle studie Harvardovy univerzity se při sportu uvolňuje molekula, která stimuluje růst neuronů a zlepšuje funkci těch, které již existují, a to příznivě ovlivňuje kognitivní funkce a soustředění. Další studie ukázaly, že fyzická aktivita zlepšuje prospěch studentů: oblast hipokampu v mozku, kde sídlí dlouhodobá paměť, je u sportujících studentů větší než u těch, kteří převážně sedí.

Napište si seznam toho, co máte udělat, a to podle naléhavosti. To vám pomůže soustředit se na to, co děláte, neboť nebudete muset myslet na to, co ještě udělat musíte. Po splnění všech úkolů se dostaví spokojenost.

Nezapomínejte na přestávky. Je to jasné: křivka pozornosti poté, co dosáhne svého vrcholu, nevyhnutelně klesá až do té míry, že nepomůže žádné úsilí. Je tedy lépe povolit si malé pauzy. Některé studie prokázaly, že výkonnost toho, kdo si dává malé pauzy, je lepší než výkon toho, kdo pracuje bez přerušení.

Lépe je také nenosit si práci domů. Jestliže myslíte na něco jiného, stimuluje to kreativitu a stává se, že vás řešení nějakého problému napadne zrovna ve chvíli, když myslíte na jiné věci nebo ve snu.

Důležitá je vyvážená strava

Vyhledávejte klidné místo. Hlučné kanceláře, křičící děti i dopravní lomoz nepřispívají k soustředění, neboť stimulují produkci stresového hormonu kortizolu.

Jak jsme již uvedli, největším nepřítelem soustředění jsou chytré telefony. Jestliže se odpojíte od internetu a vypnete mobil, pomůže to soustředěnosti. Také místnost, kde pracujeme, ovlivňuje produktivitu. Uklizený pracovní stůl bez zbytečností redukuje vizuální stimuly a pomáhá v soustředění.

Ke zlepšení našeho výkonu ve studiu a v práci je důležité jíst vyváženou stravu. Ideální jsou sacharidy s nízkým glykemickým indexem, jako jsou celozrnné pečivo, zelenina a luštěniny. „Pro dobrou funkci pozornosti, koncentrace a paměti je vhodné konzumovat zeleninu s tmavozelenými listy, jako je špenát, čekanka a rukola, protože obsahují nejen hořčík, ale i lutein, který chrání oči,“ uvádí Stefano Erzegovesi z kliniky Svatého Rafaela v Miláně.

Samozřejmě si nemůžeme vybrat, kdy budeme pracovat nebo studovat, ale mozek funguje v různých ročních obdobích různě. Dobrá zpráva pro ty, kdo se připravují k maturitě: mozek může být maximálně aktivován v červnu, v období blízko letnímu slunovratu. Minimální schopnost aktivace přichází v polovině prosince, uvádí belgická studie publikovaná loni na stránkách vědeckého časopisu PNAS.