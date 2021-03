Jezte vyváženě, nepřejídejte se. A tancujte i doma, je to dobré i na psychiku, radí nutriční terapeutka

V pondělí začalo platit zatím nepřísnější nařízení. Lidé se nesmí pohybovat mimo kraje a to na další tři týdny. Trpí tělo i psychika. Jak na to, aby nás pandemie „nezničila“ po fyzické stránce? „Jedna věc je, jaká jídla či potraviny jíme, druhá věc je, jak často a v jakém množství je jíme. Žádná potravina není vyloženě špatná či dokonce zakázaná, a není sama o sobě schopna způsobit nárůst hmotnosti nebo zdravotní komplikace. Vždy se jedná o to, jak často danou potravinu jíme, v jakém množství, případně jak si ji kulinárně upravíme. A také jak se přes den hýbeme,“ radí v rozhovoru pro server Lidovky.cz nutriční terapeutka Aneta Sadílková.

Lidovky.cz: Vláda omezila pohyb mezi kraji, takže lidé, kteří byli zvyklí na víkendový pohyb například na chalupě, mají utrum. Po zimě je navíc organismus vyčerpaný a náchylnější, lidé by měli být na čerstvém vzduchu. Co byste jim poradila?

Pokud to bude alespoň trochu možné, doporučila bych naplánovat minimálně 30 minutovou svižnou procházku každý den v okolí domova. Schůdnou variantou je i jakákoli pohybová aktivita doma, někdo má například k dispozici rotoped, běhací pás nebo orbitrek. Mám jednu 75letou pacientku, diabetičku 2. typu, kterou k sobě domů vždy obden odveze její syn, který vlastní běhací pás, pacientka na něm hodinu chodí, poté si spolu dají oběd a po obědě ji syn odveze zpět domů. Všechno jde, když se chce. Když není doma cvičební stroj, jde si třeba zatancovat, zacvičit či se jakkoli hýbat na oblíbenou hudbu. Má to i pozitivní vliv na psychiku.

Lidovky.cz: Cvičení do úmoru moc smysl nemá, ale každodenní pohyb je důležitý stejně jako vyvážená a zdravá strava. Co byste poradila lidem, aby určitě zařadili do jídelníčku?

Náš jídelníček má být složen převážně z průmyslově nezpracovaných potravin, to znamená ze základních surovin, které si sami následně upravíme. Je to ovoce a zelenina, pečivo, přílohy (brambory, rýže, těstoviny, luštěniny), nezpracované maso, mléko, neslazené mléčné výrobky, sýry, vejce. To jsou potraviny, které máme mít v jídelníčku každý den na snídani, oběd, večeři.

Lidovky.cz: Určitě je důležitý přísun vitamínů, zejména pak C a D. Jak případný deficit v těle doplnit potravinami, pakliže člověk nechce polykat tobolky?

Důležitý je přísun všech vitaminů a minerálních látek. Vitaminy C a D jsou důležité pro imunitu, ale nejsou to pouze tyto prvky. Každá potravina nebo skupina potravin obsahuje různé spektrum těchto mikroživin, proto máme jíst každý den pestrou stravu a žádnou skupinu potravin dlouhodobě nevynechávat.

Lidovky.cz: Lidé si často neumí představit, co se pod pojmem vyvážená strava a pestrý jídelníček skrývá, co byste jim poradila?

Vyvážená strava poskytuje našemu tělu energii a všechny potřebné látky pro jeho fungování, růst a regeneraci. Získáme z ní makroživiny (sacharidy, bílkoviny, tuky), mikroživiny (vitamíny, minerální látky, stopové prvky), vlákninu a vodu. Všechny tyto složky stravy mají v organismu důležité a unikátní funkce. Vyvážený jídelníček obsahuje zdroje všech hlavních živin (sacharidů, tuků, bílkovin), čímž je zajištěn i příjem důležitých vitaminů, minerálních látek, stopových prvků a vlákniny.

Příklad vyváženého jednodenního jídelníčku: Snídaně: bílý jogurt, sypané müsli, ořechy, ovoce

Oběd: vepřová panenka, bramborová kaše, zeleninová směs Večeře: žitný chléb, mozzarella, rajčata

Lidovky.cz: Pak jsou tu ale lidé s obtížemi, kteří třeba zeleninu ani ovoce jíst nesmí. Jak mají kompenzovat podobná omezení a přitom mít pestrý jídelníček?

I v případě zdravotních omezení spojených s nutností dodržovat nějakou speciální dietu, je zpravidla možné ovoce a zeleninu konzumovat. Někdy je pouze nutné vynechat některé druhy, může se jednat například o ty nadýmavé, nebo je potřeba ovoce a zeleninu zbavit slupky či zrníček, nebo v některých případech je tolerována pouze tepelně upravená zelenina, která je lépe stravitelná. To se ale týká jen některých závažnějších zdravotních problémů, které většinu populace naštěstí vůbec netrápí. V případě potřeby může ohledně náhrady některých potravin za jiné nejlépe poradit nutriční terapeut.

Lidovky.cz: Méně pohybu se samozřejmě odrazí i na váze. Jaká jídla zvolit, aby člověk příliš nepřibral, jedl rozumně a zároveň mu nic nechybělo?

Jedna věc je, jaká jídla či potraviny jíme, druhá věc je, jak často a v jakém množství je jíme. Žádná potravina není vyloženě špatná či dokonce zakázaná, a není sama o sobě schopna způsobit nárůst hmotnosti nebo zdravotní komplikace. Vždy se jedná o to, jak často danou potravinu jíme, v jakém množství, případně jak si ji kulinárně upravíme. A také jak se přes den hýbeme. Jsou ale potraviny, které mají v sobě opravdu velké množství energie, což si ne vždy uvědomujeme. Nejvíce je třeba dát si pozor na potraviny s vysokým obsahem tuků, protože tuky nám přináší dvojnásobnou energii v porovnání se sacharidy a bílkovinami. Pro lepší představu – jedna lžička tuku (například oleje) má dvojnásobný obsah energie než jedna lžička cukru. Tučné potraviny jsou jak slané (salám, paštika, párky, klobásy, tučné sýry, majonéza, smažená jídla apod.), tak sladké (sladké jemné pečivo typu koláče, štrůdl, vánočka, dále sušenky, zmrzlina, čokoláda apod.).

Aneta Sadílková Vystudovala bakalářský obor Nutriční terapeut a navazující magisterský obor Nutriční specialista na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2013 působí jako nutriční terapeutka na 3. interní klinice, klinice endokrinologie a metabolismu, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V nutriční ambulanci se věnuje pacientům s vyššími stupni obezity a onemocněními, která obezitu provázejí (cukrovka 2. typu, kardiovaskulární onemocnění ad.)

Lidovky.cz: A jak je to se sacharidy?

Lidé se často bojí sacharidů a pod vlivem různých módních nízkosacharidových či keto diet omezují konzumaci klasického pečiva, brambor a dalších příloh, ale i ovoce. To jsou přitom důležité položky v našem jídelníčku, protože kromě potřebné energie přináší našemu tělu právě i zmíněné vitamíny a minerální látky a také vlákninu. Navíc obsah energie v nich vysoký opravdu není. Jako problém vidím to, že nebývá dostatečně vysvětlován rozdíl mezi jednotlivými druhy sacharidů. Výše zmíněné obiloviny, brambory, luštěniny a další přílohy patří mezi sacharidy složené, ovoce obsahuje přírodní jednoduché sacharidy - cukry. Problematická je pouze skupina tzv. cukrů přidávaných do potravin, do sladkostí, sušenek a podobně. Ty navíc kromě cukru obsahují často i hodně tuku, a právě kvůli tomu nám přináší tak moc zbytečné energie. Jako konkrétní příklad uvedu brambory a sušenku s krémovou náplní. Menší porce brambor 150 g má přibližně 500 kJ, sušenka s náplní vážící 50 g má 1200 kJ.

Lidovky.cz: A alkohol zaujímá jaké místo?

Alkoholu patří druhé místo hned za tuky, co se obsahu energie týče. V 1 gramu obsahuje alkohol více energie než sacharidy. Navíc negativní dopad na zdraví je zcela jasný. Problematické je také to, že se zvyšující se dávkou alkoholu odchází zábrany, klesá sebekontrola a roste chuť k jídlu. Takový příjemný večer po práci s lahví vína a miskou oříšků či tučným sýrem přinese i 4000 kJ a více.

Lidovky.cz: Kolikrát denně by podle vás idé měli jíst?

Počet jídel za den je u každého individuální, záleží na více faktorech, jako je věk, fyzická aktivita během dne, zdravotní stav, čas vstávání a uléhání ke spánku. Obecně ale platí, že mohou stačit tři hlavní jídla a do svačin bychom se rozhodně neměli nutit. Pokud je svačina potřeba, měla by být malá a maximálně jedna dopolední a jedna odpolední. Tedy maximálně 5 jídel za den. Nejdůležitější je nikdy neujídat mezi jídly a do dalšího jídla se nepustit, dokud není žaludek prázdný po tom předchozím.

Lidovky.cz: Pak jsou tu ještě lidé, kteří se ocitli v karanténě a 14 dní tedy nesmí opustit byt či dům. Ti s domem mají trochu výhodu, ale ti v bytě toho moc nezmůžou. Co byste jim poradila? Jak mají jíst a jak se hýbat?

Doporučila bych jim promyslet možnosti, jak se hýbat i doma, a udělat si plán na každý den. Ať už by to bylo cvičení na rotopedu či jiném stroji, protažení a procvičení, posilování s činkami nebo tancování do rytmu hudby. Co se týče jídla, je potřeba ubrat na příjmu stravy, protože energetický výdej bude v tomto období pravděpodobně výrazně nižší než předtím. Výhodné bývá jíst jen třikrát denně, nic během dne ani večer u televize neujídat a nejíst po osmé hodině večer. A omezit již zmiňovaný alkohol na minimum.

Spánek je dobrý i na hubnutí

Lidovky.cz: Celkový stav jistě ovlivňuje i spánek a stav mysli. Troufám si říci, že ne se u většiny lidí horší. Jak celkový stav uvést do optimálních podmínek?

Já věřím, že se u hodně lidí mohl spánkový režim naopak v tomto období zlepšit, ale možná je to naivní představa. To, že došlo u mnoha lidí ke zhoršení psychiky, je evidentní. Je těžké udržet si pozitivní naladění, když se kolem nás děje něco, co můžeme jen minimálně ovlivnit. Každopádně spánek je extrémně důležitý, hraje velkou roli při hubnutí, ale hlavně ovlivňuje celkové zdraví i psychiku.

Za základní opatření považuji jít spát před půlnocí, s tím souvisí nedívat se už po desáté hodině na obrazovku televize, počítače nebo displej mobilního telefonu. Pokud se dobře vyspíme, to znamená průměrně alespoň 7 hodin kvalitního spánku, celý následující den bude ve všech ohledech lepší. Budeme mít dostatek energie pro zvládnutí dne, lepší náladu a budeme také pociťovat menší hlad, a hlavně menší chutě na sladké. Doporučila bych tedy zaměřit se na spánek. Pokud se někdo dlouhodobě necítí psychicky dobře, je ke zvážení navštívit psychologa.

Lidovky.cz: Velkým problémem současné společnosti je obezita... ta má nyní optimální podmínky se rozvinout u každého třetího Čecha. Měli bychom třeba v karanténě začít držet dietu? Či jak se motivovat?

Motivace se někdy hledá těžko a pokud člověk není sám vnitřně motivován ke změně, nemá smysl mu dělat kázání. Takový člověk se potřebuje zamyslet, jaký je aktuální stav, jestli a proč je pro něj nevyhovující, jaké následky může přinést, co by se mohlo zlepšit, kdyby změnu udělal, a jaká by ta změna měla být.

Držet jakoukoli dietu nedoporučuji. Přísnou dietu totiž nelze držet donekonečna, dříve či později se od ní upustí a shozené kilogramy se vrátí. Jakmile se už při zahájení nějaké diety těšíte, až skončí, tak s ní ani nezačínejte. Stačí jen zapojit zdravý rozum a dobře jíst. Nejlepším nástrojem pro úspěšnou změnu stravování a jeho dlouhodobou kontrolu je zápis jídelníčku. Není sice jednoduché zapisovat si během dne vše, co člověk sní, včetně časů jídel a množství, ale opravdu to pomůže uvědomit si, kde jsou ty rezervy. Nejlepší je využít některou z aplikací pro propočet příjmu energie a živin dostupných na internetu a udělat si tak přehled o obsahu energie v potravinách.