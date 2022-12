Matka i syn dostali nové srdce. Nejdříve jsem musel žít s „pumpou“ a z těla mi trčel kabel, popisuje pacient

Jiří Müller hrál závodně basketbal. Kolem jedenadvacátého roku se ale jeho zdravotní stav začal zhoršovat, cítil se stále unavený a únava se stupňovala. Nejenže nemohl sportovat, ale nedokázal už téměř vyjít schody a v noci nemohl ani spát. Jiří pochází z malé obce nedaleko Jindřichova Hradce v jižních Čechách.

„Bylo mi pořád hůř, zajel jsem tedy k lékařce do jindřichohradecké nemocnice,“ vzpomíná. „Tam mi udělali základní vyšetření a zjistili, že za můj stav může srdce. Naměřili mi tep přes 150 úderů za minutu, což je opravdu hodně a ihned mě hospitalizovali.“ Druhý den ho převezli do nemocnice do Českých Budějovic, kde je speciální kardiocentrum.