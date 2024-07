Lékařka: Když vás kousne had, buďte v klidu a zavolejte pomoc. Vysávání jedu z rány se už nedělá

Lidovky.cz: Poštípání od mušek a mravenců tedy také může skončit v ordinaci lékaře? Nebývají to zpravidla banální záležitosti?

A přesto se to stává. Některé děti jsou na štípnutí citlivé, hodně je to svědí, tak si to škrábou. Do rány se tak může dostat infekce, místo zarudne a oteče, a pak se to musí řešit trošku jinak než obyčejné štípnutí. Nejčastěji se nasazují antibiotické masti, někdy je ale nutné nasadit celkové podávání antibiotik.

Lidovky.cz: A co další hmyz?

Včely a vosy – ty také řešíme poměrně často, protože se většinou objeví otok. Pak ke mně přijdou rodiče s dítětem druhý třetí den, že je otok velký, ale to je normální reakce.

Horší je to, když je dítě alergické, ale to se projeví v zásadě hned po štípnutí, a pokud je ta reakce opravdu velká, bývá nebezpečná. To naštěstí tak často nevídáme.

Většinou se alergie na hmyzí jed projeví z první nepřiměřené reakce a takové dítě by vždy mělo skončit u alergologa, a pokud se alergie prokáže, musí být dítě vybaveno pohotovostním balíčkem, který by mělo mít pořád u sebe.

A pak jsou to i klíšťata – často k nám chodí rodiče, že nemohou vyndat klíště nebo se jim utrhlo a je potřeba vyndat zbytek.

Lidovky.cz: Jak je to s pokousáním od jiných zvířat?