PRAHA Každý desátý pacient s poruchou příjmu potravy nemoci podlehne. Neprostá většina nemocných jsou mladé ženy, roste podíl nejmladších pacientek mezi 10 a 14 roky věku. Odborníci se proto snaží preventivně působit už na děti na základních školách. V tiskové zprávě o tom informovala 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, která pořádala diskusní setkání Medialogy na toto téma.

Hospitalizováno pro tyto poruchy bylo loni přes 450 osob, ambulantně se jich léčilo 3700. „Pacienti umírají v průměru v 25 letech. Úmrtnost je dvojnásobná proti ostatních psychiatrickým diagnózám a desetinásobně vyšší ve srovnání s obecnou populací. Riziko sebevražd je až 200násobně zvýšené,“ vysvětlila Hana Papežová z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.



Střední doba trvání nemoci je podle ní šest let, třetina pacientů má ale chronický průběh trvající dvacet i třicet let do předčasné smrti. Teprve v počátcích je podle odborníků paliativní péče o pacienty, kteří trvale odmítají léčbu i jídlo. Legislativní vymezení také teprve čeká nedobrovolnou léčbu pacientů v ohrožení života.



Necelou čtvrtinu těch, kteří byli loni léčeni pro poruchy příjmu potravy v nemocnicích tvořili pacienti od 10 do 14 let. Dalších 39 procent bylo mezi 15 a 19 lety. U mladých pacientů také může podle odborníků způsobit největší škody. „Změny, které nemoc napáchá ve vyvíjejícím se organismu děvčete na počátku dospívání, mohou být nenapravitelné. Vnitřní ženské orgány se vyvíjejí v dospívání, v dospělosti už se nevyvinou. Proto je u dívek nutné zahájit léčbu včas,“ uvedla Libuše Stárková z Kliniky psychiatrie Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc.

„Poruchy příjmu potravy mají řadu různých příčin i projevů, společná je ale nespokojenost se sebou, větší míra závislosti na mínění druhých o nás a snaha v něčem uspět,“ vysvětlil psycholog Jan Kulhánek z ambulance Anděl v Praze.

Odborníci prevenci cílí už na děti na základních školách. Řada školních dětí neví, jaké je jejich optimální hmotnost a zejména dívky se obtížně smiřují s nárůstem hmotnosti ve vztahu k výšce a věku. Ve starším školním věku pak děti podle nich považují diety za samozřejmost a neznají přiměřený jídelní režim, často si dokonce pomáhají zvracením nebo kouřením.

Mezi poruchy příjmu potravy patří odmítání jídla čili mentální anorexie, přejídání neboli bulimie a další onemocnění. Mentální anorexie se vyskytuje asi u 1,5 procenta všech dívek a mladých žen, častější je ve středních a vyšších sociálních vrstvách. Bulimie je častější u studentek středních a vysokých škol, jde o čtyři až 15 procent dívek.