Když už mít podpatky, tak co nejnižší, říká diabetolog

Lidé se snaží nacpat slona do šnečí ulity, přirovnává náš nevhodný výběr obuvi podiatr a diabetolog Miroslav Koliba, který ve slezském Vratimově pečuje o nohy diabetiků a je také prezidentem České podiatrické společnosti.

LN Většina lidí vnímá obuv jako výrazný módní doplněk a jedním z hlavních faktorů při výběru hraje právě vzhled. Který typ obuvi je pro zdraví nohou nejhorší?

Společenské klišé objímá marketingově ohýbanou společnost značným způsobem. Míra postižení nohou určuje ochotu podrobit se doporučením lékařů. Vysoké podpatky zdravé dámě nerozmluvíte, protože je to společenský standard, a naše doporučení nebude brát absolutně v potaz. Nicméně mladá diabetička s již zhojenou ránou na noze bude ochotněji hledat vhodnou obuv i ke společenským událostem. Všeobecně platí pravidlo, že nevhodná obuv je taková, která staví naši nohu do abnormálních pozic, ve kterých se běžně noha nenachází, nebo ji různým způsobem deformuje.

LN Pokud už přece jen jako žena musím absolvovat část dne v botách na vysokém podpatku, jakou maximální dobu byste pro nošení povolil? A poradil byste, jak pak nohy zrelaxovat?

Maximální dobu nelze určit, protože jistě i přes mé doporučení lodičky dámy nesundají uprostřed večera. Ideální doba je například na vyfocení a stačí, ale to bych dámy jistě nepotěšil. Spíše je vhodné zvážení nošení lodiček s nižším podpatkem nebo na společenské večery nosit s sebou obuv na přezutí s nižším podpatkem. Po náročném večeru na podpatcích doporučím masáž nohou nebo alespoň prostřídání teplé a chladnější sprchy dolních končetin. Ideální je najít si k vysokým podpatkům partnera, který se bude před spaním věnovat nohám pečlivou masáží.

LN V posledních letech se hodně mluví o barefoot obuvi, což je prý obuv, která nejvíce připomíná chůzi na boso. Jak vnímáte tento trend?

Barefoot obuv je hodně kontroverzní téma posledních let. Je nutné si uvědomit, že tento typ obuvi byl původně určen pro běh nebo chůzi po měkkých přírodních površích, kdy se vycházelo z evolučních poznatků, že noha je v moderní obuvi „zamknuta“ a schází jí možnost se přizpůsobit povrchu, což obuv barefoot umožňuje. Na druhé straně již dávno není pravda, že většinu času trávíme chůzí po přírodních površích. Z toho, co jsem zjistil o dané obuvi, můžu říct, že je ke zvážení jen pro naprosto zdravou nohu bez funkčních nebo anatomických vad, do terénu, který není betonově rovný, nicméně zároveň není rizikový pro poškození nohy. Dále musím upozornit, že tento typ obuvi více vyžaduje práci nohy, kdy se předpokládá více chůze po špičkách než prosté napadání na paty při plné citlivosti nohou. Jistě bych ji nedoporučil lidem s cukrovkou, revmatoidní artritidou nebo jinak vážněji nemocným lidem. Také musím upozornit, že se objevují výzkumy, které upozorňují na zvýšený počet únavových zlomenin v souvislosti s nošením této obuvi.

LN Vbočený palec i deformity prstů na nohou se v současné době operují už i v rámci takzvané jednodenní chirurgie, kdy se pacient téměř ihned po operaci vrací domů. Lze nějakým cvičením vyléčit či zlepšit stav například plochých nohou?

Cílená rehabilitace, vhodná obuv a stélky mohou zhoršení mnohých deformit nohou značně zpomalit nebo zamezit. Nově se formující obor podiatrie, zejména v podání protetiků, ortopedů, rehabilitačních lékařů a fyzioterapeutů se předcházením těchto operací do nemalé míry věnuje. Například ploché nohy by se měly léčit komplexně. Vložením stélek do obuvi vyřešíme částečně důsledek a nohu podložíme, což vede nejednou k úlevě, nicméně odborník by měl hledat příčinu a doporučit správné cvičení, aby se daná vada nezhoršovala nebo i zlepšila. Typů operací vbočeného palce je několik desítek, nicméně vhodným cvičením se dá mnohokrát operace oddálit. Bohužel někdy se operaci vyhnout nedá, vždy je tedy nutné posouzení odborníkem.

LN V čem se liší zdravotní obuv pro cukrovkáře od obuvi klasické?

Obuv pro diabetiky musí být dostatečně široká, aby neutlačovala nohu, s tuhou podrážkou a z prodyšných materiálů. Zejména v oblasti palce nohy a malíku by se neměla bota „módně“ zužovat, ale měla by zachovávat dostatečný prostor pro prsty nohou. Pacienti s postižením nervů dolních končetin by měli mít vždy stélky zhotovené individuálně přesně na míru podle potřeb své nohy. Jedině taková stélka dokáže dále redukovat riziko vzniku defektu. Veřejné zdravotní pojištění přispívá na vybrané typy obuvi příspěvkem až 1000 korun na rok, nicméně příspěvek podléhá schválení reviznímu lékaři a ne všechny diabetické boty jsou zařazené v platném sazebníku. Nově se objevují na trhu i boty tvaru oblíbených tenisek, ale zatím jen do velikosti 42, tedy pro dámy. Při pořizování bot doporučujeme, aby pacient v obchodě vyndal stélku z boty a postavil se přímo na ni – tehdy je krásně vidět, zda noha „překypuje“ přes rozměr stélky, což nesmí. Tohle doporučuji všem, nejen diabetikům. Tímto způsobem nejednou v ordinaci manifestuji pacientkám vliv módní obuvi na jejich nohu a občas se pobavíme, jak se lidé snaží nacpat slona do ulity od hlemýždě.