Podle slov nutriční specialistky z pražské OB Kliniky Michaely Hosnedl je klíčem ke zdravým kostem a svalům pestrý jídelníček založený na kvalitních potravinách ve spojení s dostatkem adekvátního pohybu.

„V případě, že máme obavy či si jen chceme zjistit aktuální stav našich svalů a kostí, existují dnes již běžně prováděná vyšetření – např. měření svalové síly stiskem ruky, test vstávání ze židle nebo pomocí vysoce specializovaného měření kostní denzitometrie,“ říká Michaela Hosnedl.

Práce s kondicí

V úvahách o výživě svalů a kloubů bychom měli vzít v potaz svůj věk. V prvních fázích života jsme v tzv. anabolické fázi, kdy tělo vše buduje a má tendenci dosahovat maxima. Postupem času se tento trend překlápí, a my tak máme o to větší práci s udržením alespoň dosavadní kondice a zdraví. V období dospívání a mladé dospělosti se nám uzavírají růstové štěrbiny v dlouhých kostech. (Chrupavčité destičky, umožňující jejich růst do délky, též ploténky – pozn. red.) V kostech přestává růst množství vápníku. Zhruba od 25. roku života se stabilizuje a postupně klesá.