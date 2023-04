Mýty o krevních skupinách a dárcovství. Co je pravda a čemu by se jejich objevitel zasmál?

Krev člověka se skládá z cca 44 procent červených krvinek, 55 procent tvoří plazma a zbývající jedno procento pak bílé krvinky spolu s krevními destičkami. Červené krvinky obsahují hemoglobin, který přenáší po těle kyslík, bílé krvinky se podílejí na imunitním systému a krevní destičky mají na starosti srážení krve a zastavení krvácení při poranění.

Plazmu tvoří z devadesáti procent voda, kromě ní obsahuje bílkoviny s různou funkcí a transportuje v těle všechny potřebné látky jako hormony, vitaminy či ionty.

Každý člověk by měl znát svou krevní skupinu a takzvaný Rh faktor. A to nejen když chce krev darovat, ale především když krev od dárce potřebuje. Darovaná krev musí mít shodnou krevní skupinu s příjemcem, jinak by u něj došlo k rozpadu červených krvinek. Každý Čech dostane v průměru za svůj život čtyři krevní transfuze a dvanáct preparátů vyrobených z krve. Aby bylo krve dostatek, je třeba získat každý rok až 33 tisíc nových dárců.