Které léky si vzít na dovolenou? Hodí se prostředky proti bolesti či spáleninám

Je čas dovolené. Abychom ji strávili v pohodě, musíme být připraveni na očekávané, ale hlavně na neočekávané zdravotní problémy. Co si s sebou vzít do cestovní lékárničky, popisuje Irena Kiliková, vedoucí farmaceutka lékárny Agel Hornické polikliniky v Ostravě.

LN Co bychom měli v lékárničce mít, abychom dokázali zahnat zdravotní potíže? Existuje nějaký univerzální recept?

Cestovní lékárničku bychom mohli rozdělit na dvě části – ta jedna je celkem univerzální a obsahuje přípravky a pomůcky, které je dobré mít na cestách s sebou, abychom si byli schopni poskytnout základní první pomoc, ta druhá část je přísně individuální a zahrnuje hlavně trvale užívané léky či léky, které se nějakým způsobem mohou vztahovat například k místu pobytu a podobně.

LN Můžeme být teď konkrétnější?

Když se vrátím k té první části, je třeba myslet na přípravky proti teplotě a bolesti, zažívacím problémům, ať už je to riziko průjmu, nebo naopak zácpy nebo překyselení žaludku. Je vhodné mít s sebou přípravky na běžné nachlazení, rýmu, kašel, bolest v krku a v neposlední řadě i na léky k ošetření podrážděných očí, uší a kůže. A také obinadla, náplasti a dezinfekce na rány.

LN Určitě bychom neměli zapomínat na běžně užívané léky. Ale co když je zapomenu, jsou na recept a jsem třeba v cizině?

To je samozřejmě problém, protože v každé zemi platí jiná pravidla pro nakládání s léčivými přípravky. Ale máme e-preskripci, lékař nám může vystavit e-recept, i když my už jsme na cestách. V rámci EU bychom měli být schopni si ho vybrat. K tomu budeme potřebovat kromě identifikátoru e-receptu ještě doklad totožnosti. Ovšem to je teorie, která zatím není v praxi moc vyzkoušená. A pochopitelně musíme počítat s tím, že si tyto léky budeme muset zaplatit a farmaceut nám může nabídnout léky stejného složení, ale jiného názvu. Takže je určitě lepší myslet na pravidelně užívané léky už před cestou a dostatečně se zásobit předem.

IRENA KILIKOVÁ Vystudovala Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Má za sebou dvacet osm let praxe v několika ostravských lékárnách. Poslední čtyři roky pracuje jako vedoucí farmaceut v lékárně Agel na Hornické poliklinice.

Zároveň působí jako externí vyučující na Vyšší odborné škole zdravotnické v Ostravě.

LN Hodně lidí trpí alergiemi. Jak se připravit na ně?

Pokud je člověk alergik a cítí odpovědnost ke svému zdraví, tak na cesty určitě připraven je. Vybaví se jak pravidelně užívanými léky, tak léky, které mohou být život zachraňující při akutní alergické reakci.

LN Asi mě taky může přepadnout nachlazení nebo horečka, co mi pomůže, co bych měl mít s sebou na cestách?

Léky proti teplotě nebo bolesti by měly být naprosto základní součástí cestovní lékárničky, lze použít jak paracetamol, tak například oblíbený ibuprofen, jen je třeba vědět, zda tyto léky nemohou nějak nepříznivě ovlivnit pravidelně užívané medikamenty. Proto je třeba při nákupu v lékárně vždy sdělit, jaké léky pacient bere na chronické nemoci.

LN Měl bych asi mít i nějaké léky proti bolesti…

Jak jsem zmínila výše, léky na teplotu nám také pomáhají proti bolesti.

LN V cizině jsou časté zažívací potíže a nevolnost. Jak se na ně připravit?

Základem je samozřejmě obezřetnost v tom, co v cizině ochutnáváme a jíme. Ale pokud již problémy nastanou, jsou na průjem vhodná například adsorbencia (aktivní uhlí, diosmectit). Ale i ty nám mohou reagovat s pravidelně užívanými léky, a proto je nutné vědět, jak správně tyto přípravky užívat. Navíc, pokud by se k trávicím potížím přidala teplota, je třeba vždy kontaktovat lékaře.

Pokud víme, že nás na cestách trápí zácpa, je vhodné mít v lékárničce laxativum a takovým univerzálním přípravkem k regulaci trávení mohou být také probiotika.

LN Existují prý také žvýkačky proti nevolnosti. Jsou spolehlivé? A jak fungují?

Máte asi na mysli cestovní nevolnost. Ano, žvýkačky existují, ale používají se trochu jinak než ty z obchodu. Žvýkat se mají už asi 10–15 minut před cestou nebo hned při prvních příznacích nevolnosti. Žvýkají se po dobu nejvíce 10 minut a pak se musí vyplivnout. Jejich výhoda je v tom, že se účinná látka vstřebává již ústy, a proto lék začíná účinkovat rychleji.

LN Hodně z nás si na dovolené zasportuje. To může být spojeno s lehkými úrazy, odřeninami. Asi bych měl mít něco na ošetření a dezinfekci...

Určitě. Do cestovní lékárničky úplně automaticky patří dezinfekční přípravek na rány, náplasti různých velikostí a sterilní i elastické obinadlo. K tomu nůžky a pinzeta. A můžeme přibalit i nějaký gel proti bolesti a otokům.

LN Měli bychom myslet na kůži před opalováním a po něm. Co byste doporučila?

Přípravky k ochraně kůže před ultrafialovým zářením jsou naprosto nepostradatelné, ať se chystáme na dovolenou v létě, nebo v zimě. Výši ochranného faktoru lze vybírat podle místa, kde budeme dovolenou trávit, s tím vám ochotně poradí každý farmaceutický asistent nebo farmaceut. Také je nutné nezapomínat na ošetření kůže po slunění, takže další součástí lékárničky by měl být přípravek po opalování a k ošetření podrážděné pokožky, k jejímu zklidnění.

LN Oči bychom si měli chránit také. Jak?

V prvé řadě slunečními brýlemi s UV filtrem. Ale určitě není na škodu, pokud s sebou v lékárničce máme antiseptické oční kapky na slabší zánět a umělé slzy na podrážděné oko.

LN Pokud jedu do exotické země nebo letím daleko letadlem, doporučila byste prášky na spaní?

Osoby, které trpí poruchou spánku již doma, budou mít asi potíže i na cestách. Takže léky na spaní jsou součástí spíše té individuální části cestovní lékárničky. Paušálně bych je určitě nedoporučovala.