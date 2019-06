Ledu v nápojích se radšěji vyhněte, radí lékařka

Pokud jedeme do exotického zahraničí, měli bychom se radši vyhýbat ledu a nekonzumovat nepřevařené nápoje. A mít dobře vybavenou lékárničku, říká Hana Tkadlecová, lékařka zlínského Centra cestovní medicíny Avenier.

LN Rozhodli jsme se odcestovat. Během cesty bychom určitě měli dodržovat pitný režim. Musíme si vybírat pití podle dopravního prostředku?

Určitě ano. Nejde jen o množství, které si třeba můžete vzít do letadla. Základem je dostatek tekutin a nezůstávat jen u obyčejné vody. V letadle je při delších letech důležitý pravidelný přísun tekutin, alkohol jen v omezeném množství. Za letu dochází k výkyvům tlaku a hlavně citlivější jedinci s nízkým tlakem mohou mít sklon k mdlobám. Při dlouhodobém sezení je nejen u chronicky nemocných tendence k flebotrombóze – zánětu žil na nohou – a případný nedostatek tekutin ji může podpořit. Opatrní bychom měli být i na kávu, za dané situace platí pravidlo, že na jednu kávu bychom měli vypít jednu sklenici vody.

LN Jaké pití bychom na cestu měli zvolit pro dospělé a jaké pro děti?

Základem je obyčejná voda, kterou můžeme prostřídat s minerálkami u dospělých nebo naředěnými ovocnými šťávami u dětí.

LN Jsme v cíli, například u moře. Na co si dávat pozor při výběru pití v různých destinacích?

Základem je vyhnout se ledu v nápojích. Někdy je těžké v horku odolat a spousta klientů nám po návratu řekne, že věděli, že si ten led nemají dávat, ale že si v tom horku nemohli prostě pomoct. Subjektivně nám ledové nápoje sice dělají dobře, ale pro skutečné zavodnění a zahnání žízně jsou ideální vlažné tekutiny, například zchladlý ovocný nebo zelený čaj. Je to pro naše tělo mnohem šetrnější a nehrozí potíže v podobě škrábání v krku a nachlazení z pití ledových nápojů.

LN Vlídní domorodci nám nabízejí jimi osobně vytvořené nálevy, je slušné přijmout a ochutnat? Nebo raději odmítnout?

Do ciziny jezdíme i za poznáním místních kultur. A k tomu ochutnávání místních specialit patří. Riziko je určitě menší, pokud jde o horký převařený nálev. U nálevů studených, kde by odmítnutí znamenalo společenské znemožnění nebo přímo urážku, lze po požití preventivně užít střevní dezinficiens nebo černé uhlí, čímž se riziko případných potíží sníží.

LN A co udělat, pokud jsme přijali a cítíme se nedobře?

Nečekat, až se potíže zhorší. Při zvracení a křečích v břiše je dobré hned rozkousat tablety černého uhlí a zapít. Případné toxiny se na černé uhlí navážou. Pokud převažují bolesti břicha a průjem, pak hned nasadit střevní dezinficiens, které je vhodné do tropů a je na lékařský předpis. U dětí do šesti let se podávají jiné léky, které poradí pediatr nebo v lékárně. Ty zabraňují velkým průjmům a rozsáhlejším ztrátám tekutin.

LN Co bych měl mít ve své cestovní lékárničce, kdybych se dostal do problémů kvůli potravinám či pití?

Střevní dezinficiens na lékařský předpis, černé uhlí, speciální probiotika s kulturou vhodnou pro cestovatele (Saccharomyces boulardii– pozn. red.) a iontový nápoj v sáčcích nebo rozpustných tabletách, protože za pomoci těchto roztoků je rehydratace, tedy zavodnění mnohem účinnější. Zavodňování je v případě průjmových onemocnění základem léčby i za hospitalizace. Je ale třeba vědět, že dolívat se jen čistou vodou jednak není tak účinné, a jednak může způsobit další potíže, třeba bolesti hlavy. Při průjmu neztrácíme totiž jen vodu, ale i důležité ionty a minerály, které je třeba také doplňovat.

LN Z čeho bývá cestovatelům nejčastěji špatně a na jakých místech?

Nejčastěji to bývá voda, led, zmrzlina, syrové nakrájené ovoce a zelenina, které si sami nepřipravili a kterých se dotýkaly cizí ruce a jež byly omyty nepitnou vodou. Nemusí to být jen na různých tržištích, stává se to i v pětihvězdičkových hotelích. Rizikové jsou i nepasterizované mléčné výrobky.

LN Stává se to často?

Průjmové potíže infekčního původu patří vůbec mezi nejčastější importované nákazy. Pokud vím, že jedu do rizikových oblastí, jakými jsou Afrika, indický subkontinent, jihovýchodní Asie a další, které jsou těmito potížemi vyhlášené, je dobré se připravit dopředu. Shánět s průjmovými potížemi lékárnu a léky proti průjmu není ideální. V některých lepších hotelech vám nějaké léky prodají na recepci. Otázkou ale je, zda se na takové řešení spoléhat. Ne nadarmo se říká „kdo neměl v Indii průjem, jako by tam ani nebyl“.

LN Co tedy na cesty a pobyt v zahraničí poradíte?

Vybavit si dopředu lékárničku. Snažit se konzumovat jen dobře tepelně zpracované potraviny – bezpečnější jsou potraviny, ze kterých se kouří. Ovoce a zeleninu konzumovat jen takovou, kterou si můžu opláchnout pitnou vodou a oloupat, anebo jen tepelně zpracované. Nedávat si led do nápojů a důkladně popřemýšlet, jakým způsobem si zajistit v průběhu pobytu pitnou vodu – ať už využiji spolehlivé filtry, nebo spíše originální balenou pitnou vodu.