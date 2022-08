Letní nákaza může být jen děsivá zkušenost. Lékařka popisuje, jak jí covid komplikuje život

Můžeme stokrát číst o onemocnění covidem-19, ale pokud se nám vyhnul, je to story z druhé ruky. Z úst nemocného je to autentické, a popisuje-li nám svůj covidový příběh lékař pacient, jenž ví, co se s jeho tělem děje, stává se z příběhu dokument. Lékařka, profesorka patologické fyziologie centra RECETOX Masarykovy univerzity v Brně Julie Dobrovolná, byla ochotná své covidové onemocnění popsat. Vedlo ji to také k zamyšlení nad vztahem člověka k nemoci.

Jedinečný příběh

„Každý si žijeme svůj vlastní film, ve kterém jsme samozřejmě hlavními postavami,“ začíná své vyprávění. „Je to náš unikátní, ryze subjektivní, emočně zabarvený příběh, příběh o nás, o našem životě, našich tužbách, těžkostech.“