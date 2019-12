Lékové prázdniny se nevyplatí. Jak nakládat s prášky?

Brát si léky jen ve chvíli, kdy něco bolí – touto filozofií se stále řídí poměrně dost českých pacientů. Netuší, co tím riskují.

Na nebezpečí vysazení léků upozornil nedávno vyhlášený projekt Srdce v hlavě. „Vysoký cholesterol, cukrovka nebo hypertenze, tedy vysoký krevní tlak, zpočátku nebolí a nijak pacienta neomezují,“ říká profesor Richard Češka, vedoucí Centra preventivní kardiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a předseda České internistické společnosti.



„Lidé proto léky, které jim na tato onemocnění předepíšeme, leckdy neužívají tak, jak by měli.“ Potvrdil to i nedávný výzkum, který probíhal v pražské Všeobecné fakultní nemocnici v Centru pro hypertenzi. Do studie lékaři vybrali těžší pacienty, kteří měli na snížení krevního tlaku brát čtyři a více léků. Zjistili, že správně je užívá pouze třetina pacientů. Další třetina předepsané medikamenty vůbec nebrala a poslední třetina si tabletku vzala jen občas.



Nejčastěji na své léky prostě zapomněli, mnohdy se ale také obávali možných vedlejších účinků popsaných v příbalovém letáku, nebo se cítili natolik v pořádku, že jim přišlo zbytečné si nějaké prášky brát. Statisícové klinické studie přitom jednoznačně prokazují, že správná léčba cukrovky, vysokého krevního tlaku i cholesterolu výrazně zlepšuje prognózu pacientů. Také díky ní se v posledních desetiletích snížil nejen výskyt srdečně cévních onemocnění, ale i celková úmrtnost.

Jak poznat zapomnětlivce

Zjistit, zda pacient bere předepsané přípravky tak, jak má, není nijak obtížné. Koncentraci léků snadno odhalí odebraný vzorek moči.

„Lékaři by měli zpozornět už ve chvíli, kdy pacientovi přidávají druhý či třetí lék a žádná změna u něj není patrná,“ uvádí profesor Richard Češka. „Stejně tak by jim mělo být divné, že pacient má i po čtvrtroce dostatek léků, které mu měly vystačit jen na dva měsíce.“

Někteří lidé se ve chvíli, kdy testy moči „odhalí“ jejich prohřešky, zastydí a začnou brát léky tak, jak mají. Jiní ale i přesto odcházejí příště z ordinace se slovy: „Údržbář mi zase něco napsal, ale já to stejně brát nebudu.“ Léky si dokonce leckdy i v lékárně vyzvednou, ale nechají je ležet na dně šuplíku.



Zdánlivě nelogické chování může podle profesora Češky souviset s tím, že medikamenty mají Češi buď zcela zdarma, nebo za ně platí jen minimální doplatky. Mnohdy si tak ani neuvědomují, že vyhozený lék, za který nic neplatili, ve skutečnosti stojí třeba několik set korun.

Přitom léky mohou dost zásadně změnit kvalitu života. Své o tom ví i čtyřiašedesátiletý pan Jiří, který trpí vrozenou poruchou metabolismu a léčí se u profesora Češky. Léky na snížení cholesterolu a vysokého tlaku bere proto už řadu let.

„Než jsem se začal léčit, cítil jsem se unavený, zvládnout běžné denní činnosti byl pro mě problém,“ říká. Dnes hraje pravidelně tenis, jezdí na kole a aktivně si užívá vnouče. Díky pravidelnému užívání léků a dodržování životosprávy si užívá život naplno.

Méně tabletek

Brát větší počet různých tabletek bývá ale pro některé pacienty dost velkým problémem. „Naštěstí se v posledních několika letech i u nás objevily takzvané fixní kombinace, které obsahují dva až tři léky v jedné tabletě,“ upozorňuje profesor Richard Češka. „Pacientovi díky tomu postačí, když si svoji pravidelnou dávku medikamentů vezme jednou denně.“

V současnosti se takto kombinují v jedné tabletě dokonce i léky na hypertenzi a cholesterol. Novinku si pochvaluje i pan Jiří. „Takhle je pro mě užívání léků pohodlnější. Místo dvou tablet na tlak užívám jen jednu,“ říká.

Dobré zkušenosti má s novým způsobem léčby také profesor Češka. Ve své praxi se už nejednou přesvědčil o tom, že pacienti, kteří kombinované léky berou, daleko méně na svou léčbu zapomínají.

Problémy mohou někdy nastat pouze u lidí, kteří s terapií začínají a objeví se u nich nežádoucí účinky. Pro lékaře je v takovém případě velmi obtížné zjistit, s jakou složkou léku tato nežádoucí reakce souvisí. Výhodnější proto bývá těmto pacientům předepsat na začátku léky jednotlivě a fixní kombinaci nabídnout až poté, kdy si je lékař jistý, že léčba opravdu funguje tak, jak má.

Dodržovat správně léčbu dnes pacientům pomáhají také moderní technologie. Lékaři už jim mohou nabídnout například elektronický recept. Pokud pacient potřebuje jen léky, nemusí se už objednávat u svého lékaře, předpis obdrží prostřednictvím SMS zprávy v mobilním telefonu. Zdánlivá maličkost, která však mnohým také pomůže nezanedbávat svoji pravidelnou léčbu.