Lepší je péct než smažit či grilovat. Nárazovým pitím játra trpí více

Nárazové pití alkoholu je daleko horší než pravidelná konzumace menších dávek. Přesto bychom si i od malých dávek měli alespoň dva dny v týdnu odpočinout. Kromě toxinů a dalších nebezpečných látek může naše játra také ohrožovat příliš velké množství zkonzumované potravy.

„Tento nadměrný příjem v současnosti nejvíce souvisí s nepřiměřenou konzumací příliš tučných potravin a pokrmů, například uzenin, slaných i sladkých pochutin a dále sladkých nápojů a pokrmů,“ říká Anna Vondráková, nutriční terapeutka Nemocnice Nový Jičín.



Důležitá je podle jejích slov také technologická úprava, kterou nejčastěji používáme při přípravě jídel. „Nejméně vhodné je zejména smažení a grilování, kdy se za vysokých teplot vytváří karcinogenní látky, které mohou při dlouhodobé a pravidelné konzumaci ohrozit nejen játra, ale také další orgány trávicího traktu,“ upozorňuje Anna Vondráková.

Na množství záleží

To jistě neslyšíme poprvé. Grilování, fritování a smažení nám radí z jídelníčku vynechat téměř všechny lékařské profese. Musíme si je ale odepřít úplně? „Zmíněné tučné i sladké potraviny si dopřát můžeme. Jestli nám tyto potraviny nebo pokrmy ublíží, je totiž otázka množství a délky konzumace. Výhodou je, že játra mají poměrně velkou schopnost regenerace, takže když si občas dopřejeme smažený nebo grilovaný pokrm v kombinaci se zeleninou, tak jim to příliš neublíží a hravě si s tím poradí. Nesmí ale dojít k systematickému a dlouhodobému přejídání se, k velkému nárůstu hmotnosti a podobně. To už pro játra může být zatěžující,“ varuje nutriční terapeutka.

Démon alkohol

Z dietárních vlivů zatěžuje alkohol játra podle Anny Vondrákové asi nejvíc. „A na co jsme my Češi největší ,experti‘, je takzvané binge drinking, tedy nárazová konzumace alkoholických nápojů. Typická je situace, kdy se sejde rodina nebo přátelé a během pár hodin se vypije velké množství alkoholu. Taková konzumace je daleko horší než malé dávky alkoholu užívané pravidelně,“ pokračuje Anna Vondráková.

Ovšem hned dodává, že pokud holdujeme alkoholu každý den, byť i v rámci tolerovatelné dávky, je vhodné alespoň dva dny v týdnu alkoholické nápoje vůbec nepít.

„Dále se také doporučuje konzumovat alkoholické nápoje zároveň s jídlem, tím dochází k pomalejšímu vstřebávání alkoholu, postupné metabolizaci a není to pro játra taková zátěž,“ doplňuje.

Co játra potěší

Zatím jsme se zmínili o potravinách, které ve větším množství játrům škodí. Co však naše játra potěší? Existují nějaké bylinky, nebo potraviny, které podporují funkci jater?

„Nejznámější bylina, která podporuje funkci jater, je ostropestřec mariánský. Dominantní složkou extraktu z jeho plodů je silybin, u kterého jsou popisovány antioxidační, protizánětlivé a antifibrotické účinky – to znamená, že zabraňují zvazivovatění jater. Problematické je však jeho využití při různých jaterních onemocněních, protože jeho účinky ovlivňuje stupeň poškození jater. Obecně však ostropestřec můžeme využívat jako podpůrný prostředek pro léčbu jaterních onemocnění,“ říká magistra Vondráková.

U potravin je to pak podle jejích slov trochu složitější, protože u žádné z nich nebyla prokázána přímá podpůrná funkce jater, jako je to například u zmíněného ostropestřce. „Abychom podpořili správnou funkci jater, je potřeba dodržovat zásady správné výživy,“ dodává Anna Vondráková.

Málo tuku, hodně zeleniny

Jestliže chceme podpořit naše játra nějakou vhodnou dietou, pak bude jistě obsahovat především úplný zákaz konzumace alkoholu. Důležité je, aby strava obsahovala dostatečné množství bílkovinných potravin a alespoň pět porcí ovoce a zeleniny na den. Jednou porcí se v tomto případě myslí sto dvacet gramů, nebo jednoduše – střední jablko nebo dvě menší rajčata.

„Tuky je potřebné konzumovat v přiměřeném množství a nejlépe rostlinného původu,“ říká novojičínská nutriční terapeutka. Není ale podle ní vhodné snažit se tuky vyřazovat úplně, protože jsou hlavním zdrojem energie pro jaterní buňky.

Zásadní je vynechat další pro játra dráždivé činitele, kterými jsou kromě alkoholu také ostrá koření, přepálené tuky a nárazová konzumace velkého množství potravy. Z technologických postupů upřednostňujte vaření, dušení, zapékání ve vodní lázni či pečení před smažením a grilováním. ¨