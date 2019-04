Masáž pomůže, ale neuzdraví. Zrelaxujete duši i ztuhlé tělo

Dopřát si masáž je dnes běžnou součástí života. Liší se názory odborníků na to, nakolik kromě uvolnění a relaxace pomáhá řešit i různé zdravotní problémy.

Lidí, kteří si masáže dopřávají, stále přibývá. Nejde „jen“ o relaxaci duše a uvolnění nepříjemně ztuhlého těla. Leckomu přinášejí i úlevu od bolestí, nejčastěji krční páteře, šíje a zad, způsobených právě ztuhlým svalstvem.



Obecně platí, že masážím lze připsat efekt u takzvaných funkčních změn, kam patří ochablé nebo naopak příliš napjaté svaly. U strukturálních změn, jako je poškození kloubů artrózou anebo třeba výhřez plotýnky, masáže neuškodí, ale na lékařský výsledek podstatný vliv nemají. Dlužno dodat, že v některých případech a při nejednoznačných příznacích není pro lékaře snadné určit, zda je příčina funkční, nebo strukturální.

Žádný odborník nezpochybňuje, že uvolnění svalového napětí je vždy přínosem, který skýtá v podstatě každá správně prováděná masáž. Jde jen o to, jaká z nepřeberné nabídky komu nejlépe vyhovuje.



Masáže ale lze aplikovat i při potížích, jejichž zdrojem není primárně svalový systém. A to už narážíme na rozličné postoje odborníků. Někteří jim vyhrazují roli právě jen pro uvolnění svalstva. Další uznávají jejich psychosomatické efekty, které mohou pomoci při léčbě takřka jakéhokoli onemocnění. Jiní zase vyjmenovávají konkrétní potíže, u nichž jsou masáže správnou cestou jako součást nebo doplněk medicínské léčby.

Názory nadšené i uvážlivé

Není překvapující, že nejvíc „propagátorů“ širokého spektra účinků masáží je mezi samotnými maséry. Podle některých masáže prospívají téměř při všech zdravotních problémech a pomáhají snad všem částem těla. Poněkud přehnané se může jevit, když v informacích o jednom jediném typu masáže najdete široké spektrum působení. Počínaje podporou trávení, dýchacího systému, výživy kloubů a posílení imunity přes zvýšení počtu červených krvinek nebo regeneraci po zlomeninách až po zlepšení zraku.

Těžko posoudit, nakolik se skutečně tyto efekty dostavují. Lékaři jsou obezřetní. V první řadě se opírají o podložené výzkumy a vlastní zkušenosti. I tak, nebo právě proto jsou mezi nimi diametrální rozdíly podle profesního zaměření i celkového přístupu k možnostem medicíny a k nestandardním postupům. Často jsou masážním procedurám nakloněni rehabilitační lékaři, protože s jejich zaměřením jsou masáže nejvíc spojovány.

„Správně indikovaná a provedená masáž může napomoci jak k zmírnění obtíží u mnohých nemocí, stavů po úrazech a operacích, tak i u všech negativních důsledků života takzvané technické společnosti sužované trvalým stresem a patologickou pohybovou zátěží,“ říká Jan Vacek, lékař Kliniky rehabilitačního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

Jiří Nedělka, primář rehabilitační kliniky v pražských Řepích, považuje masáž za nedílnou součást přinejmenším přípravy na rehabilitační procedury, třeba na vodoléčbu a jakékoli postupy, které jsou účinné při uvolněném svalstvu.

Někdy vhodné. Jako doplněk

Mnozí doktoři působení masáží zcela nevyvracejí, ale zdráhají se připsat jim statut procedur léčebných. Považují je za doplněk, který patologický nález neodstraní.

Patří k nim chirurg Petr Strach, který je členem chirurgického týmu Nemocnice Na Františku v Praze a má také ambulanci v Řevnicích u Prahy. Zdůrazňuje, že v chirurgii, obdobně jako v ortopedii, se lékaři zabývají problémy, na které masáže nestačí (o tom blíže rozhovor na vedlejší stránce). O poznání víc si cení spolupráce s fyzioterapeuty.

Fyzioterapeutka Kamila Honsová z Centra specializované lékařské péče Gymuno v Praze potvrzuje, že fyzioterapie sice zahrnuje i masáže, hlavně však cílené techniky k uvolnění měkkých tkání (svalů a vaziva) a kloubních blokád. „Fyzioterapeut je schopen najít postižené místo i jeho vzdálenější projevy a pracovat s ním,“ zdůrazňuje Kamila Honsová. Zároveň vyzdvihuje jeden z významných efektů masáží, což je nastolení psychické rovnováhy, hlavně „vyladění“ nervového vegetativního systému.



Odborně řečeno se jedná o spolupráci nervů sympatiku a parasympatiku, přičemž sympatikus má budivý efekt, jeho vliv převládá například při dlouhodobém stresu, parasympatikus má naopak vliv tlumivý. Tyto systémy mají velký vliv na základní tělesné funkce, jako jsou oběhový systém, krevní tlak, dech nebo činnost jednotlivých orgánů. Jak k tomu dodává Kamila Honsová, podobný efekt mají i jógové techniky, které ve své praxi rovněž využívá.

Uznávané „netypické“ masáže

Za samostatnou zmínku stojí kromě řady jiných takzvané lymfatické masáže, lépe řečeno drenáže. Tato specifická technika se vyznačuje velmi jemnými pohyby, které nezasahují do hlubší vrstvy tkání. Zvýší a zrychlí odtok nahromaděné lymfy z mízních uzlin zpět do cévního mízního systému těla. Zbaví tak tělo otoků, které nastávají z různých příčin, kromě jiného po některých operacích, například po ablaci prsu, kdy se vesměs odstraní i část mízních uzlin. Těžko by se našel lékař, který by účinnost této masáže zpochybňoval. Z „netypických“ masáží je v lékařských kruzích relativně oceňována také reflexní masáž, která působí zejména na nervové úrovni. Využívá reflexních bodů, z nichž se impulz přenáší do postižené oblasti. Jak k tomu dodává Jan Vacek, současné výzkumy by měly potvrdit nebo vyvrátit, zda lze reflexní masáží ovlivňovat i funkce vnitřních orgánů.

Rozhodnutí, zda a případně kterou masáž doporučit, nebývá snadné ani pro lékaře. Rozhodně je snazší vybírat z masáží čistě relaxačních, kterých je nepřeberně.