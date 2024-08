Čím tlustší, tím horší. Melanom patří mezi nejagresivnější nádory, lidé slunění bez ochrany stále podceňují

Nejagresivnější kožní nádor je maligní melanom, objevuje se až v deseti procentech nádorů kůže, ale je zodpovědný až za 75 procent všech úmrtí. V roce 2022 bylo diagnostikováno 3700 nových případů, a jak se odborníci shodují, čísla stále rostou.

Nejčastěji se objevuje u lidí nad 50 let, ale někdy i dříve. Maligní melanom je považován za jeden z nejzhoubnějších typů rakoviny vůbec, protože se může rychle šířit do okolních tkání a orgánů. Často metastazuje do kůže, podkoží, lymfatických uzlin nebo hematogenně do kteréhokoliv vnitřního orgánu.