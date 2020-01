Měsíc bez alkoholu? Vylepší se spánek, nálada, pokožka i sex, říká adiktolog k projektu Suchej únor

PRAHA Suchej únor je výzvou, nabízí zkusit si na nějakou dobu nepít, což mnozí lidé již dlouho nezkusili, říká Miroslav Barták z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v rozhovoru pro Lidovky.cz. Projekt Suchej únor má přimět Čechy, aby na jeden měsíc přestali pít alkohol.

Lidovky.cz: Jaké důsledky může pro člověka mít, když na měsíc přestane pít alkohol?

Pro člověka, který není na alkoholu závislý, to mohou být jen příjemné drobnější změny. Kromě toho, že ušetří peníze, se mu může zlepšovat spánek, nálada, pokožka nebo sexuální život. Zahraniční studie založené na podobných projektech ukazují, že někteří lidé po měsíci abstinence spotřebu alkoholu omezují, ale nečekal bych, že přestanou pít natrvalo. Mohou se vyskytnout i případy, kdy někteří budou po Suchým únoru pít naopak více, aby to dohnali.

Lidovky.cz: Pije výrazná část Čechů natolik, že omezení alkoholu na měsíc nějak významně prospěje jejich zdraví?

Za hranicí rizikového pití je asi deset procent Čechů. Omezení spotřeby alkoholu ale nemůže být na škodu pro nikoho, nějaké změny na sobě určitě může pozorovat. Suchej únor je výzvou, nabízí zkusit si na nějakou dobu nepít, což mnozí lidé již dlouho nezkusili.

Lidovky.cz: Za hranicí rizikového pití je u nás zhruba milion lidí. Jak přesně ho definujete? Kolik toho vypije člověk, který pije rizikově?

V České republice je rizikové pití opravdu významný problém. Rizikové užívání je úroveň spotřeby nebo charakter pití, při němž hrozí riziko poškození zdraví jedince, bude-li v tomto pokračovat. Za rizikové užívání se považuje konzumace 20 gramů stoprocentního ethanolu za den. Půllitr čtyřprocentního piva může mít 16 gramů, dvě deci jedenáctiprocentního vína 17 gramů. V podstatě něco přes jednu skleničku denně je již rizikové pití. Jde ale samozřejmě i o to vyhnout se pití před a během řízení, v těhotenství a kojení, při nemoci a podobně. Rád bych upozornil, že žádné bezpečné pití alkoholu odborně vzato neexistuje, ale některé pití je rizikovější než jiné.

Suchej únor Projekt Suchej únor pořádá organizace Liga otevřených mužů podpořená několika partnery četně Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice. Jeho cílem je přimět české muže a ženy, aby se na měsíc vzdali alkoholu. Nabízí také možnost zaplatit si přísun pravidelných motivačních videí, jejichž výtěžek putuje na dobrovolné účely. Letos v únoru se akce koná již posedmé.

Lidovky.cz: Představuje větší riziko vypít třeba dvě skleničky denně, anebo se jednou za týden opít velkým množstvím alkoholu

Nebezpečné je obojí. Nárazové pití je problematické, ale ani to, když člověk pije méně a pravidelně, není bez rizika. Například při řízení auta může být jedna sklenička úplně stejně závažná.

Lidovky.cz: Je to české specifikum, že pijeme tolik? Podle informací na stránkách Suchého února jsme třetí po Litvě a Moldavsku. Je to nějakým způsobem zakořeněno v naší kultuře a zvycích?

Je to úplně zjevné, v našich zvycích to je. Statisticky vzato je normální pít, alkohol je široce tolerován a je také levný a všeobecně dostupný. Abstinence je považována za něco přinejmenším zvláštního, obzvlášť pokud k ní vede svobodné rozhodnutí a ne zdravotní problémy. Ostatní země aplikují různá omezení, s nimiž se u nás nesetkáváme. Například prodejní doby nebo minimální cenu jednotky alkoholu, kterou mají ve Skotsku. Opatření, jimiž lze snižovat konzumaci alkoholu, je k dispozici celá řada, ale jejich základními charakteristikami jsou cena, dostupnost a společenská přijatelnost. To jsou hlavní parametry, které politika může nějakým způsobem ovlivňovat.

Lidovky.cz: Bylo by podle vás dobře, kdyby se i v Česku některá z těchto opatření zavedla?

Mnohým občanům by se to jistě nelíbilo, ale z hlediska veřejného zdraví by to určitě dobře bylo. Také by to snížilo výdaje na zdravotnictví v oblasti léčby problémů způsobených alkoholem a další společenské náklady.

Lidé ve složité době hledají únik od problémů





Lidovky.cz: Slouží alkohol Čechům k tomu, aby ventilovali stres a řešili skrz něj své problémy?

Určitě. Lidé si odnepaměti chtějí zlepšovat náladu a svět je dnes velmi komplikovaný, potkávají nás složité a nepříjemné situace. Alkohol nabízí krátkodobé benefity, ovšem na úkor dlouhodobých důsledků. A my to pak máme těžké, co se týče léčby a prevence, protože musíme přesvědčovat lidi, aby se vzdali krátkodobých efektů ve prospěch dlouhodobých. Dnešní doba je složitá a lidé ji především jako složitou vnímají. Hledají proto únik, uvolnění, a někteří jej nacházejí právě v alkoholu.

Lidovky.cz: Liší se nějak konzumace alkoholu v závislosti na pohlaví?

Ženy jsou z tělesného hlediska ohroženější, ale kdybychom se podívali na procenta, zjistíme, že pije výrazně více mužů než žen. Mohou tam působit stereotypy, způsoby trávení volného času, společenská očekávání, ale ženy jsou obecně (co se zdraví týče) opatrnější než muži.

Lidovky.cz: Co je tedy hlavním poselstvím Suchého února?

Změna společenského pohledu na pití a přijetí výzvy. Normalizace toho, že nepít je úplně v pořádku, propagace této myšlenky. Cílem kampaně Ligy otevřených mužů není, aby lidé začali být abstinenty, to by asi nebylo úplně reálné, ale aby si vyzkoušeli, jaké to je být bez alkoholu. Jde o veřejnou zdravotní kampaň, která se v minulosti hodně zaměřovala na muže. Jsem velmi rád, že poslední ročník již otevřeně zapojil i ženy. A jsem přesvědčený, že tyto akce mají smysl. Minimálně to zvyšuje povědomí o účincích alkoholu.