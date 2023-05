Při mrtvici se hraje o čas. Naučte se jednoduchá pravidla, jak ji poznat

Lidovky.cz: Můžete popsat, co to cévní mozková příhoda je?

Mozková příhoda je onemocnění, při němž až v osmdesáti procentech případů dojde k uzávěru některé mozkové tepny. Příčin může být více. Jednou z nich je ateroskleróza, tedy usazování cholesterolu v krčních tepnách, což probíhá bezpříznakově. Usazování se postupně zvětšuje, až se tepna uzavře úplně. Nebo se vytvoří krevní sraženina, ta se uvolní a dostane se do mozkové tepny, kterou tak uzavře. A část mozku za ní přestane fungovat.

Lidovky.cz: Jaké jsou další příčiny?

Můžou to být skryté srdeční arytmie, nejčastěji se jedná o fibrilaci síní, při níž se také může uvolnit sraženina a ucpat tepnu v mozku. Pak je to vysoký krevní tlak a diabetes, při nichž dochází k postupnému poškozování drobných mozkových tepen, které mají velikost třeba jen pod desetinu milimetru. A ty, když se uzavřou, také mohou zapříčinit drobné mrtvice, a to opakovaně. A z těch opakovaných několika malých pak může vzniknout těžší neurologické postižení nebo se to projeví jako cévní demence. To jsou takové nejčastější příčiny, jinak je jich mnohem více.