MUDr. Google trpí padělky. Kupovat léky na internetu je velké riziko

Jsou levnější a je na ně reklama. A seženeme tam i léky, které nám lékař nechce napsat. Proč si tedy nekoupit léčivé přípravky na internetu? Protože bychom možná hazardovali s vlastním životem.

Jestliže hledáme na internetu informace o svých zdravotních potížích, zcela jistě spatříme reklamy na „zaručeně účinné“ medikamenty, které už pomohly Janě z Radslavic a Pavle ze Zelené Hory. Jan z Břeclavi se po několika dnech této kúry cítí zase na dvacet. Proč si je tedy nekoupit?



Odpověď je jednoduchá – nemusejí to být skutečné léky. Jestliže se totiž pustíme do koupě léků v nebezpečných nelegálních vodách, pak se podle mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Barbory Peterové vystavujeme riziku možná i života.

„U nelegálních přípravků není možné zaručit účinnost, bezpečnost ani kvalitu. Nelze zjistit, kde a kdo je vyrobil, jak byly přepravovány a uchovávány či jaké je jejich složení,“ upozorňuje mluvčí SÚKL.



„Ve chvíli, kdy člověk takový lék užije, musí vždy počítat s tím, že v lepším případě může mít žaludeční problémy, v horším případě můžete skončit na jednotce intenzivní péče třeba kvůli selhání ledvin. A takové riziko podstupuje každý, kdo nakupuje léky pomocí nelegálních nabídek, a to ať již kvůli zdánlivé finanční výhodnosti, nebo kvůli strachu jít se svým problémem k lékaři,“ varuje Barbora Peterová.

Podle ní je pravděpodobné, že pacienti nedávají některé případy zdravotních komplikací do souvislosti s tím, že požili padělané léky. Nemocní by se však měli v případě výskytu zdravotních problémů zamyslet, zda právě lék zakoupený na internetu nemůže být příčinou jejich potíží. Důležité je také informovat svého lékaře, že takový lék užívají nebo užívali, a také jej informovat o jeho původu. Tato informace může zachránit zdraví nebo i život.

Legálně jen léky bez receptu

Ne všechny přípravky prodávané na webu jsou nelegální. Musí však vyhovovat jistým podmínkám. „Na internetových stránkách mohou schválené lékárny nabízet k prodeji volně prodejné léky za splnění zákonem stanovených podmínek. Schválená ,kamenná‘ lékárna tedy může svoji činnost rozšířit o zásilkový výdej, tedy nabídku prodeje léků přes internetové stránky. Tímto způsobem je však možné nabízet pouze registrované léky, jejichž výdej není vázán na recept. Takto nastavené podmínky mají zabránit průniku padělků a nelegálních přípravků na český trh,“ vysvětluje Barbora Peterová.

Podle jejích slov by každý, kdo nakupuje léky přes web, měl vždy dodržovat základní pravidla nákupu léků na internetu: lék by měl být schválený (registrovaný) v České republice, měl by být volně prodejný – jeho výdej tedy není podmíněn předložením receptu, a nabízí ho vždy jen schválená lékárna. „Tyto podmínky je možné si vždy ověřit v databázi registrovaných léčiv a v databázi schválených lékáren na portálu O lécích (www.olecich.cz), který vytvořil SÚKL.



Ztráta peněz

Léčivé přípravky nebo pomůcky objednané z webu mohou být do České republiky zaslány poštou, ale budou vám doručeny jen v případě, že pocházejí ze zemí Evropské unie. Z jiných zemí nebude zásilku možné do České republiky propustit, protože zásilkový výdej podobných produktů ze třetích zemí u nás není povolen.

„Celní úřady tyto zásilky zachycují a do České republiky je na základě odborných stanovisek SÚKL nepropouštějí. Často se přitom jedná o předem uhrazené zásilky, tudíž lidé přijdou o peníze, které už zaplatili,“ varuje Barbora Peterová. Dodává také, že pokud si někdo u nelegálního prodejce léky nakoupí a zaplatí, přestupku se nedopouští. „Jen“ se vystavuje riziku poškození vlastního zdraví.

Pokuta i miliony korun

Zacházet s léčivy smějí jen oprávněné osoby, tedy hlavně personál lékáren. Jiným osobám, fyzickým i právnickým, které léky nelegálně prodávají, drží je za účelem podnikání anebo je neoprávněně používají k léčení lidí, případně i zvířat, hrozí pokuta.

„Vloňském roce se udělené pokuty pohybovaly v rozmezí od deseti tisíc korun až do téměř milionu a půl a byly uděleny několika desítkám společností, ale také lékárníkům i lékařům, kteří s některými léky zacházeli neoprávněným způsobem. Letos je bilance zatím nižší, ale nejvyšší pokuta padla ve výši 3 750 000 korun, nejnižší sankcí bylo napomenutí. Víme, že i policie případy nelegálních nabídek léčivých přípravků šetří, a samozřejmě jsme jí vždy nápomocni, například vypracováním odborných stanovisek k charakteru nabízených výrobků,“ informuje mluvčí SÚKL.

Některé nabídky z webu mizí

Státní ústav pro kontrolu léčiv nelegální nabídky na internetu monitoruje. Postihovat však může především provozovatele webů s doménou „.cz“. „Pokud je majitelem takového webu český občan nebo občan jiné členské země EU, snažíme se uplatnit všechny legislativní nástroje k odstranění takových nabídek z internetu a prokázané případy postihujeme. Pokud je majitelem občan ze třetí země a v případě, že písemnosti pro majitele webu jsou nedoručitelné, spolupracujeme se sdružením CZ.NIC, které se stará o provozování těchto domén,“ říká Barbora Peterová.

Složitější situace je u domén „.eu“, „.com“ a dalších. „V mnoha případech se vůbec nepodaří kontaktovat majitele webu s touto doménou. Pak varujeme občany a na konkrétní výrobky upozorňujeme na našem webu www.sukl.cz,“ uvádí Barbora Peterová. Omezit či znepřístupnit nabídku, která je na serveru v zahraničí, není v silách SÚKL. A takových nabídek je většina.

Padělek v lékárně zjištěn nebyl

Padělané léčivé přípravky se potenciálně mohou podle mluvčí SÚKL vyskytnout i v legální distribuční síti. Pro jejich průnik do ní by však byl nutný nelegální krok někoho, kdo je do sítě pustí.

V celé EU platí, že lékárna může nakupovat léčiva jen od oprávněného distributora, distributor je může nakupovat jen od jiného distributora nebo od výrobce. V legální distribuční síti pak navíc od letošního února začala platit tzv. evropská protipadělková směrnice. Všechny léčivé přípravky s výdejem na lékařský předpis vyrobené po 9. únoru 2019 musí být opatřeny ochrannými prvky. Představuje je přelepka proti otevření a speciální kód, který je zanesen v národním datovém úložišti.

Ochranné prvky ale nemají léky, které se vydávají volně bez receptu. Pokud se SÚKL dozví o výskytu padělků v legální části distribučního lékárenského řetězce i v cizích zemích, informuje o tom opět na svých webových stránkách. „V legální síti v ČR zatím nedošlo k zachycení padělku léku přímo v lékárnách,“ uzavírá Barbora Peterová.