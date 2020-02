Na mezizubní prostory rádi zapomínáme, říká dentální hygienistka

Jakákoliv dentální pomůcka může poškodit zuby i dásně, když se používá špatně, říká Lenka Velebilová, prezidentka Asociace dentálních hygienistek.

LN: Jakých chyb se při čištění zubů nejčastěji dopouštíme?

Nejčastěji lidé používají pouze zubní kartáček a zapomínají si čistit mezizubní prostory. Se zubním kartáčkem si přitom chrup vyčistíme zhruba na sedmdesát procent. Zbylých třicet procent je nutné zvládnout s mezizubními pomůckami. Těmi základními jsou mezizubní kartáčky a zubní nitě. Další častou chybou je takzvané traumatické čištění, kdy lidé ve snaze si co nejlépe chrup vyčistit, příliš tlačí na kartáček. Jakákoliv dentální pomůcka může poškodit zuby i dásně, když se používá nevhodným způsobem.

LN: Objevily se v poslední době i některé nové dentální pomůcky?

Stále populárnější jsou elektrické kartáčky, které považujeme za velmi dobré pomocníky. Některé z nich mají různé užitečné funkce, jako je například tlakový senzor, který nás upozorní na to, že nepřiměřeně na kartáček tlačíme. Moderní elektrické kartáčky pracují i s mobilními aplikacemi, jež nám ukazují správný postup čištění zubů. Dokonce nás umějí upozornit, kdy jít na návštěvu k zubaři nebo k dentální hygienistce. Pokud si chce někdo takový elektrický kartáček pořídit, můžeme mu i předvést, jak se s ním zachází. Novinkou na našem trhu je elektrický mezizubní kartáček. Každý nákup ale doporučuji konzultovat se zubním lékařem nebo dentální hygienistkou. Pacientovi poradí nejen s výběrem, ale hlavně ho naučí, jak správně tuto dentální pomůcku používat.

LN: Jak moc záleží na výběru zubní pasty nebo ústní vody?

Základem ústní hygieny je vždy mechanické čištění – tedy kvalitní zubní kartáček a mezizubní pomůcky. Zubní pasty a ústní vody patří do kategorie účinných a velmi rozšířených chemických prostředků. Jejich výběr vychází z toho, jaký účinek očekáváme. Zda si chceme pouze zpříjemnit čištění, nebo i navíc dodat zubům a dásním další preventivní či léčebné látky – například fluoridy při zvýšené kazivosti nebo chlorhexidin, který působí antibakteriálně při zánětu dásní.

LN: Jak si správně vybrat dentální hygienistku?

Dentální hygienu indikuje zubní lékař ať už z preventivních, či léčebných důvodů. Ten většinou doporučí i konkrétní hygienistku anebo si ji může vyhledat každý sám. V obou případech ale dentální hygienistka úzce spolupracuje se zubním lékařem.

LN: Co nás při první návštěvě dentální hygienistky čeká?

Napoprvé vždy zjišťujeme, jaký je pacientův zdravotní stav, jestli nebere nějaké léky či netrpí alergiemi. Zajímáme se o to, jaké používá pomůcky a zda má zkušenost s dentální hygienou. Při vstupním vyšetření pak prozkoumáme stav dásní i závěsného aparátu – parodontu. Poté provedeme odborné čištění zubů, kdy pomocí ručních nástrojů, ultrazvuku a pískovače odstraníme plak, zubní kámen a pigmentace. Nesmí chybět instruktáž správné ústní hygieny. Ošetření by pro pacienta nemělo být v žádném případě bolestivé ani traumatizující.

LN: Měly by návštěvu u dentální hygienistky hradit zdravotní pojišťovny?

Prevence je vždycky levnější než léčba. Určitě by tedy měli být zvýhodněni pacienti, kteří se o své zuby dobře starají a docházejí na preventivní prohlídky a dentální hygienu. Máme radost z toho, že přibývá pojišťoven, které na tuto péči pacientům alespoň přispívají. Vedle VZP je to například i OZP, Vojenská zdravotní pojišťovna i další.

LN: Jakou speciální péči potřebují pacienti s paradentózou?

Záleží vždy na stadiu a rozsahu tohoto onemocnění. Pokročilá parodontóza pak již vyžaduje speciální ošetření, takzvané hloubkové čištění v lokální anestezii, kterou aplikuje lékař. Většinou platí, že u těchto pacientů je nutná intenzivnější péče jak odborná, tak i domácí.

LN: Měl by v takovém případě pacient dentální hygienistku navštěvovat častěji než obvykle?

To je hodně individuální. Po hloubkovém čištění, které obvykle probíhá opakovaně, poučíme pacienta, jak by se měl správně o chrup starat, a pozveme si ho na kontrolní návštěvu. Když už umí o zuby dobře pečovat a paradentóza je stabilizovaná, stačí, když přijde na pravidelnou prohlídku za půl roku. Pokud ale ještě nejsou dásně v pořádku, pozveme si ho na kontrolu třeba už za čtyři měsíce.

LN: Kdy už ani sebelepší dentální hygienistka nic nesvede?

Spolu se zubními lékaři se snažíme udržovat chrup pacienta v co nejlepším stavu. K tomu je ale nutná i jeho spolupráce. A pokud pacient spolupracovat odmítá, pak ani nejlepší dentální hygienistka nic nesvede. K nám ale většinou docházejí lidé, kteří mají zájem o chrup pečovat, protože si dobře uvědomují, že vlastnímu zubu se žádná náhrada nevyrovná.