Naše tělo zapomnělo co jíst, stále více lidí je závislých na ‚zakázaných‘ potravinách, míní odborníci

Řím Vyznavači zdravého životního stylu, milovníci běhání, alergici, ať už skuteční nebo údajní, fanatici štíhlé linie - z toho či onoho důvodu jsme téměř všichni posedlí jídlem. A přesto se šíří obezita. Z mnoha důvodů, životních zkušeností a vnějších faktorů, které nás ovlivňují, už jídlo nemá neutrální hodnotu a my už téměř neumíme jíst. Píše to italský deník Corriere della Sera.

Pokud jde o některé potraviny, jsme jimi posedlí, ať už jich konzumujeme příliš mnoho, nebo se jim vyhýbáme, jako by byly jedovaté. Ani snaha vyhledávat jídla, která prospívají našemu zdraví, nemusí být vždy „zdravá“. A tak jsme pořád na dietě a tloustneme.



„Máme snadný přístup k levnému jídlu, které je vysoce energetické. Je mnoho pokrmů, které svádějí primitiva, jenž je v každém z nás a jenž má snahu ukládat tuk, protože se obává období nedostatku, který už dnes v západní světě neexistuje,“ říká Stefano Erzegovesi, psychiatr a nutriční poradce z Centra pro léčbu poruch příjmu potravy při klinice San Raffaele v Miláně.

Závislost na ‚zakázaných‘ potravinách

„Jestliže tělo neustále udržujeme v nedostatku, který znamená, že jíme jen málo sacharidů a málo tuků, nakonec se dostaneme do situace, kdy přílišná restrikce vytvoří předpoklady pro nekontrolovatelný přísun zakázaných potravin,“ uvádí Erzegovesi. Mnozí lidé jsou dnes závislí právě na těch takzvaných zakázaných potravinách.

„Západní výživa se stala neustálým bojem mezi dvěma extrémy: na jedné straně příliš mnoho soli, cukru a tuku, na straně druhé snahy těchto potravin se vzdát. Tak jídlo nad námi získává moc,“ dodává psychiatr.

Světová populace však neustále nabývá na váze. Podle studie Global Burden of Disease bylo v roce 2017 nejméně 11 milionů úmrtí nepřímo způsobeno nevyváženou stravou, která vedla mimo jiné k srdečním chorobám, rakovině a cukrovce.

„Náš výzkum ukázal, že hlavními faktory rizika úmrtí je strava bohatá na sodík, slazené nápoje a uzeniny,“ uvádí hlavní autor studie Chris Murray z Washingtonské univerzity. „Na jídlo hodně myslíme, ale žvýkáme ho jen krátce. Technika mindfulness, kterou nutriční poradci používají u obézních lidí, klade důraz právě na to, abychom si uvědomovali, co jíme, cítili, co si neseme do úst. To pomáhá v tom, abychom se při jídle dokázali ovládat,“ říká doktor Erzegovesi.

Naše tělo zapomnělo co jíst

Technika mindfulness je jedním ze způsobů, jak se vymanit ze spirály jojo efektů, kdy se po dietě váha vrací zpět, a jak si znovu zvyknout jíst jednoduše a zdravě. To je i cílem některých skupin lidí, kteří vystupují proti dietám a zdokonalili metody, jak se zbavit posedlosti jídlem. Jednou z těchto metod je jíst vše, co chceme a co naše tělo vítá, mít vyváženou stravu bez excesů.

Skutečně tělo ví, co jíst, a my je musíme jen poslouchat? „Tělo by to vědělo, ale rodinné faktory, vzory štíhlosti v médiích nebo široká dostupnost potravin na trhu způsobují, že to tělo zapomnělo. Bylo by třeba, abychom měli široký přístup ke zdravé a přirozené potravě a měli i konkrétní příklady nakupování a vaření,“ říká Erzegovesi.

Problém tkví v tom, že v západním světě žijeme v prostředí vyvolávajícím obezitu podporovaném marketingem a reklamou, jež nás bombarduje neustálou stimulací k jídlu. Tomu je skutečně obtížné se vyhnout. Potraviny se také používají jako regulátory nálady. Do jisté míry je to normální, ale nelze toho zneužívat. Máme-li problémy s váhou, je důležité obrátit se na nutričního poradce. Je třeba také přihlížet k psychické stránce, aby se dieta nestala chorobnou.