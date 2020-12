Jak bude o víkendu: Nejkratší dny v roce přinesou v nížinách šedivé a nevlídné počasí, vybízí k ‚útěku‘ na hory

PRAHA Zataženo s nízkou oblačností, denní teploty těsně nad nulou a do toho občasné mrholení, které může namrzat. Předpověď počasí na víkend nevěští nic dobrého, temnému nečasu se ale můžete vyhnout na horách.

Po celý den šero s těžkými oblaky, z nebe sem tam vypadnou dešťové kapky a teploty kolem bodu mrazu se postarají o blátivý, případně namrzající podklad. Tak nevlídné poměry budou o nadcházející sobotě a neděli panovat v nižších a středních polohách po celém Česku.

Sobota a neděle se od sebe co do charakteru počasí zřejmě nebudou vůbec lišit: noční teploty se dostanou těsně pod bod mrazu (v nížinách kolem minus 2 °C), zatímco ty nejvyšší odpolední vystoupí mírně nad nulu, většinou do 5 °C.

To sice vypadá jako nevelký rozdíl, ovšem srážky, které z nízké oblačnosti budou vypadávat, tím mohou vytvořit namrzlý povrch. Nejen řidiči automobilů by si proto měli dávat pozor, především v ranních a dopoledních hodinách. Největší pravděpodobnost namrzajících srážek modely ukazují na Českomoravské vrchovině, může k tomu dojít ale i jinde, hlavně v podhorských oblastech.

Zatímco povětrnost v nížinách se napříč republikou bude lišit jen minimálně, rozdílné poměry budou panovat v závislosti na nadmořské výšce. Horské oblasti, přibližně nad úrovní 800 nadmořských metrů, by se totiž mohly dostat nad úroveň oblačné „pokličky“.

Teplotní inverze tak nejspíš alespoň na část českých a moravských hor přinese slunečné či alespoň polojasné počasí i o něco vyšší denní teploty. Nebude to ale všude: podle předpovědních modelů platných v době publikace tohoto příspěvku je inverze nejpravděpodobnější na Šumavě, v Krušných horách a možná i v Jeseníkách a části Beskyd.

Naproti tomu Krkonoše či Jizerské hory by měly zůstat zahaleny namrzající mlhou. Upozorňujeme ale, že předpovědět přesně hranici inverze s jistotou nelze nikdy. Pokud tedy chcete vyrazit na hory užít si v těchto temných dnech trochu sluníčka, doporučujeme kontrolovat situaci pomocí webových kamer. Řadu jich najdete na webu Českého hydrometeorologického ústavu (www.portal.chmi.cz), kde si můžete ověřit i aktualizovanou předpověď počasí.

Astronomická zima klepe na dveře

Den zimního slunovratu, který avizuje příchod astronomické zimy, letos připadne na 21.prosince. V pondělí bude tedy doba mezi východem a západem slunce na severní polokouli nejkratší, v Česku to dělá přibližně 8 hodin. Přesné trvání bílého dne záleží na konkrétní rovnoběžce: zatímco třeba v jižně položených Českých Budějovicích bude v pondělí slunce nad obzorem 8 hodin a 13 minut, na severu v Liberci jen 7 hodin a 57 minut. Maximální výška slunce nad obzorem (pokud by bylo viditelné) bude v Praze ležící přesně na 50. rovnoběžce pouhých 16,5 stupně.

Uvedená prognóza vychází z veřejně dostupných dat a má pouze pravděpodobnostní charakter. Autor ani server www.lidovky.cz nemohou nést žádnou odpovědnost za případy, kdy by se situace v terénu lišila od publikované předpovědi.