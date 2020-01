Nordic walking je výhodnější než fotbal, říká fyzioterapeutka

Sport nás musí především bavit. Důležitá je pravidelnost a té dosáhneme, jen když si dobře vybereme a pohyb si zamilujeme, říká Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka pražské Fyziokliniky.

LN Po Vánocích jsme přibrali a chceme shodit. Jaký druh pohybu zvolit?

Ideální je svižná chůze, která je člověku přirozená a zatěžuje všechny svalové skupiny rovnoměrně. Dvakrát denně dvacet minut, procházka například do práce a z práce. Pokud zbytek dne prosedíme, měli bychom se alespoň na procházce trochu zadýchat a protáhnout.

Při výběru „zdravého“ sportu se můžeme řídit otázkami: Bude to symetrický pohyb zapojující celé tělo? Bude člověku přirozený? Nedochází při něm k přetěžování určitých partií? Podle těchto kritérií se dají nejčastěji doporučit plavání, běhání, turistika, rychlochůze, nordic walking, jóga a její variace. Vhodnými aktivitami jsou také pilates, bruslení, běžky a jakýkoli další sport, u nějž jsme většinu času narovnaní a zapojujeme zhruba obě poloviny těla stejně.



LN Jaká nebezpečí hrozí člověku, jemuž je už přes padesát a chce se začít víc hýbat?

Fyzioterapeutům přibývají pacienti se sportovními úrazy. V „sedící“ populaci se obecně snižuje schopnost koordinace. Lidé, kteří se snaží kompenzovat dlouhodobou nečinnost sporadickým během, jízdou na in-line bruslích, dovolenou na lyžích, tenisem a podobně, si spíš přivodí úrazy kolen, vazů, menisků nebo zlomeniny dlouhých kostí.

Nejčastější zranění jsou podvrtnutí. Při nich se mohou pohmoždit nebo rovnou přetrhnout měkké tkáně. Při kontaktních sportech je běžné částečné nebo úplné vyskočení kloubní hlavice ze své jamky.

LN Když jsem nikdy necvičil a chci začít, měl bych si promluvit s lékařem?

Jistě. A doporučuji také návštěvu fyzioterapeuta, který provede kompletní kineziologické vyšetření a navrhne cvičení na míru. Fyzioterapeutické cvičení pomáhá proti projevům stárnutí, člověk zhubne i posílí. Má jistotu, že cvičí zdravě a nepřetěžuje pouze určité svalové skupiny. Při fyzioterapeutickém cvičení je kladen důraz na správné napřímení páteře, dýchání během cvičení, správnou stabilizaci kloubů i aktivaci hlubokého stabilizačního systému.

LN Při jakých potížích bychom měli při sportování vyhledat lékaře?

Při jakékoli neutichající bolesti a okamžitě po úrazu. Například aplikace rázové vlny je účinná nejvíce bezprostředně po zranění – působí regeneračně, protizánětlivě a urychluje hojení. Ačkoli je samotná procedura po úrazu nepříjemná, pacienti pociťují úlevu od bolesti hned po první terapii a proces léčby se zkracuje na minimum.

LN Které sporty jsou vyloženě nevhodné?

Ve vyšším věku ubývá svalová a kosterní hmota, proto je vhodné se vyhnout tvrdým kontaktním sportům a silným otřesům například v gymnastice, atletice a podobně. Zcela nevhodné jsou kontaktní sporty jako fotbal, basketbal. Lepší variantou jsou nohejbal či volejbal.

LN A co stále velmi oblíbený nordic walking?

Nordic walking je ve své podstatě chůze a chůze je velmi přirozený a jednoduchý pohyb, který naopak prospívá funkci všech vnitřních orgánů i celému pohybovému aparátu. Neznám žádnou skupinu, kterou by zmíněný nordic walking ohrožoval. Všichni, i těžce nemocní, mají od lékaře instrukce, jak moc mohou či nemohou sportovat. Pokud člověk není zdráv, měl by znát své fyzické limity, tedy maximální vzdálenost, kterou může ujít, intenzitu pohybu, rychlost a čas, který může aktivitě věnovat. Těmi by se měl řídit.

LN Co nám pomůže k tomu, abychom u pohybu zůstali?

Sport nás musí především bavit. Nehleďme proto na věk, ale spíš vybírejme podle vlastních preferencí. Někdo má rád akčnější dynamické sporty, jiný víc relaxační na protažení. Důležitá je pravidelnost a té dosáhneme pouze, když si pohyb zamilujeme.

LN Existují jistě chvíle, kdy bychom měli od cvičení nebo tréninku upustit. Které to jsou?

Určitě v době po úrazu. I během rekonvalescence však lze cvičit a pomoci tak k lepší a rychlejší regeneraci. Pokud nás ale při sportu trápí bolest, určitě bychom ji neměli ignorovat, vždy je prvním signálem, že je něco špatně. V takovou chvíli však nemusíme hned skoncovat s pohybem, jen je třeba vyřešit problém, který tkví například ve špatně prováděné technice pohybu.

LN Máte univerzální radu pro začínající sportovce v produktivním věku a také pro ty starší?

Změna k lepšímu je možná v každém věku, není třeba se držet zpátky. Ale také je nutné vnímat signály vlastního těla. Nepřetěžovat se, vždy se před fyzickou zátěží protáhnout a zahřát svaly, dodržovat závěrečný strečink a věnovat dostatek času regeneraci.