Obě oči se dají operovat v jeden den, říká primář oční kliniky

Některé oční operace hradí zdravotní pojišťovna, ale za ostrý zrak zaplatí někteří lidé i sedmdesát tisíc korun ze svého. Čeští pacienti stále více vyžadují to nejlepší, co oční chirurgie dokáže, říká Pavel Stodůlka, primář soukromé oční kliniky Gemini.

LN Jak se oftalmologie vyvíjela během posledních let?

Když jsem začínal s oční chirurgií, laserové operace očních vad byly v plenkách. Dnes jsme schopni laserem odstranit jednu dioptrii za 1,5 sekundy s neuvěřitelnou přesností a pacient už při odchodu z laserového sálu vidí lépe než před operací. Dnes není problém korigovat oční operací i vady vyšší než 15 dioptrií. Do toho se chystají léčebné postupy založené na kmenových buňkách a genetická léčba. Oční chirurgie je jedním z nejdynamičtěji se vyvíjejících medicínských oborů.

LN Reklamní slogany hlásají, že po výměně nitroočních čoček už člověk brýle nepotřebuje. To se ale týká jen nejmodernějšího typu čoček, za které si pacient musí připlatit. Do jakých částek se může cena vyšplhat?

S trifokální čočkou po precizně provedené operaci na oku, které není postiženo dalšími očními nemocemi, opravdu není potřeba žádných brýlí. Laserová operace oka s implantací trifokální čočky stojí u nás 30 000 korun. Právě tohle je nejčastější volba lidí, kteří potřebují výměnu oční čočky a chtějí po operaci být zcela bez brýlí. Takovýchto operací provádíme na naší klinice několik tisíc za rok.

LN Je možné operovat pacientovi najednou obě oči?

Za dodržení všech přísných pravidel je možné provést operaci obou očí ve stejný den. Většina pacientů, kteří se u nás rozhodnou řešit svou oční vadu laserovou operací s implantací trifokální čočky, podstupuje operaci obou očí ve stejný den.

LN Pacient dostává při operaci čočky přesně na míru. Jak dlouho se na tento zákrok čeká?

Naše klinika má kompletní sklad trifokálních čoček ve všech dioptrických hodnotách. Čekací doba proto u nás není dána čekáním na nitrooční čočku, ale zaplněním objednacího kalendáře pacienty čekajícími na operaci. Typické čekání na operaci u nás trvá dva měsíce.

LN Výměnu nitrooční čočky podstupují nejčastěji pacienti se šedým zákalem, tedy lidé převážně starší 65 let. Uvidí pak naprosto perfektně?

Výsledek závisí kromě preciznosti provedení operace na druhu použité nitrooční čočky. Pokud se použije monofokální čočka, vidí po operaci oko bez brýlí pouze na jednu vzdálenost, většinou do dálky, a na čtení pak jsou potřeba brýle. Pokud se použije trifokální nitrooční čočka, nejsou potřeba žádné brýle ani do dálky, ani na čtení. Není přitom rozhodující, zda před operací měl pacient šedý zákal, nebo jen dioptrickou vadu.

LN Šedý zákal výjimečně postihuje i děti, které se s ním narodí. Kdy nejdříve mohou podstoupit výměnu čočky a dostanou ji na celý život?

Umělé nitrooční čočky se dnes už implantují i nejmenším dětem. Výjimečně je potřeba jim čočku v průběhu života vyměnit, ale ve většině případů zůstává v oku natrvalo a celoživotně.

LN O výměnu čočky se zajímají i lidé, kteří nosí brýle kvůli běžným vadám. Většinou se ale dioptrie odstraňují laserem. Pro které pacienty je výhodnější podstoupit výměnu čočky?

Laserem řešíváme hlavně oční vady vidění do dálky u mladších lidí. Taková operace začíná už na ceně 8,5 tisíce korun za oko. Po čtyřicátém roce věku volíme většinou implantaci nitrooční čočky. Cena operace se odvíjí především od zvolené nitrooční čočky a bývá to od 20 do 35 tisíc korun za oko.

LN Co doporučujete pacientům, kteří přicházejí, protože by se rádi zbavili brýlí na čtení?

Brýle na čtení potřebují lidé, které postihla vetchozrakost čili presbyopie. Znamená zhoršení zraku na čtení způsobené věkem. Pokud je kombinovaná s oční vadou i do dálky, řeší se většinou nitrooční čočkou. Jestliže ale potřebuje člověk brýle jen na čtení a do dálky vidí dobře bez brýlí a přeje si operaci, nejmodernějším způsobem je implantace takzvané rohovkové mikročočky, která významně zlepší vidění na blízko. Je to ještě šetrnější a bezpečnější než implantace nitrooční čočky.

LN Lidé dnes zrak více namáhají – mnoho času tráví u počítače, koukají do telefonu. Projevuje se opotřebování v nižším věku?

Vetchozrakost se objevuje po čtyřicátém roce věku a její výskyt se ani prací na počítači podstatně neposunul do mladšího věku.

LN Oční klinika Gemini se podílela na vývoji laserů pro oční operace, například femtosekundového laseru. V čem je jeho užití při výměně nitrooční čočky pro oko lepší než při operaci za využití ultrazvuku?

Pomáhali jsme už vyvíjet několik laserových přístrojů, aby byly ještě dokonalejší. Laser umožňuje udělat oční operaci přesněji a bezpečněji. Vzpomínám si, jak jsem při první operaci femtosekundovým laserem Victus v Evropě s úžasem pozoroval, jak laser maličkými přesně umístěnými bublinkami připravil oční čočku k operaci tak, aby celý zákrok mohl proběhnout rychleji a šetrněji.