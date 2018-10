Oči občas potřebují cvičení. Absolvovat by jej měly především děti s tupozrakostí

U některých dětských vad nestačí předepsat brýle. Součástí léčby je totiž také speciální cvičení.

Cvičení očí by měly absolvovat především děti, které trpí tupozrakostí. „Velmi důležité je, aby obě oči předkládaly mozku stejně ostrý obrázek,“ říká Marta Korbasová, lékařka z Centra dětské oftalmologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. „Pokud mu jedno z nich nabízí obrázek rozmazaný, mozek ho prostě vypne a vzniká tupozrakost.“



Základem léčby jsou dobře předepsané brýle, okluzor kryjící oko a speciální cvičení u ortoptisty. Během cvičení by se měly oči naučit nejen vzájemně spolupracovat, ale i předávat mozku správné signály.

„Důležité je vysvětlit už při první návštěvě rodičům jaký problém jejich dítě má, aby s ním doma dobře cvičili a dokázali správně vybírat vhodné činnosti,“ uvádí Lucie Patočková, ortoptistka z Dětského očního centra Kukátko v Praze. „Ke mně chodí po deset týdnů na půlhodinku, ale ta nezachrání celý týden.“

Z praxe přitom ví, že právě výběr vhodných činností bývá dost často v rodinách těchto dětí problémem. Rodiče dítěti například poctivě nasadí brýle s okluzorem, ale místo aby s ním zůstali doma, vyrazí ven na procházku. Pro dítě, které má lepší oko zalepené a druhým vidí rozmazaně, to bývá velmi nepříjemná zkušenost. Na ulici, kde na něj působí řada neznámých podnětů, se obtížně orientuje a připadá si nejisté. Mnohdy také mívá dojem, že mu rodiče ubližují, a příště se zalepování oka brání a někdy i bojkotuje další léčbu.

Daleko vhodnější proto je, když rodiče zůstanou s dítětem ve známém prostředí, a nechají ho vyšívat, navlékat korálky a nebo vybarvovat omalovánky s drobnějšími detaily. Při podobných činnostech malý pacient nejen prospěje svým očím, ale zároveň si dobře procvičí i jemnou motoriku.

Pomáhá moderní technika

V ordinaci ortoptisty využívají při léčbě také speciální program Campbell (CAM), který dokáže stimulovat nervová oční vlákna. „Dítě může trénovat buď na mechanickém přístroji, nebo na tabletu,“ upřesňuje Lucie Patočková. V prvním případě sleduje postupně sedm různých kotoučů, každý z nich se točí vždy minutu. Nad nimi je průhledná destička, na kterou si může dítě průběžně během cvičení malovat. Na tabletu je to ještě snazší. Software totiž obsahuje jak točící se kotouče, tak i obrázek, který dítě obkresluje.

„Rodiče se mě často ptají, jestli jejich děti mohou hrát také speciální hry, kterých je na Google Play řada,“ zmíní se ortoptistka. „Doporučuji jim zejména takzvané arkádové hry, ovšem ne jako součást léčby, ale spíš za odměnu.“ Při hraní těchto počítačových her se proto malým pacientům oči nezalepují. Dítě sleduje postavičku, která se pohybuje na ploše a překonává různé překážky. Oči musí sledovat pohyblivého panáčka a pozadí zároveň, a trénovat tak vzájemnou spolupráci. Výhodné je, když rodiče sestaví dítěti denní harmonogram, aby předem vědělo, kdy si bude hrát a kdy musí mít zalepené oko.

Vhodná je i jóga oka

K ortoptistovi chodí i rodiče, jejichž děti šilhají. Tato oční vada může souviset s vyššími dioptriemi v očích. Drobnou dioptrickou vadu umí oční čočka, která má u dětí extrémně dobrou zaostřovací schopnost, celkem spolehlivě kompenzovat. Při vyšších dioptriích se ale někdy při zaostřování unaví tak, že oko ujede do strany.

„Abych mohla oči narovnat, musím je nejprve přimět ke spolupráci,“ říká ortoptistka. „Na doma celkem ráda doporučuji jógu oka. Oční svaly u malých pacientů trpících šilháním totiž nepracují, jak by měly, bývají zkrácené nebo zakrnělé. Díky speciálním jogínským cvikům, při nichž se oko dostává do krajních pozic, se tyto svaly pěkně procvičí.“ Pokud nepomohou brýle ani zalepování, můžeme šilhavost odstranit operativně, uvádí doktorka Korbasová. „Oční sval připevněný k oční bulvě při tomto zákroku odstřihneme a úpon posuneme o kousek dál. Lékař při tomto zákroku nevstupuje dovnitř oka, ale pohybuje se jen na jeho povrchu.“

V některých případech se ale musí operace zopakovat. Její úspěšnost je závislá mimo jiné i na tom, nakolik dětský mozek dokáže odchýlené oko po zákroku „dotáhnout“.

Tupozrakost se na rozdíl od šilhání operativně odstranit nedá. O to víc záleží na tom, aby se tato dětská oční vada odhalila do sedmi let věku. V opačném případě totiž hrozí, že bude dítě celý život vidět rozmazaně. A opravdu velký problém nastane ve chvíli, kdy si zdravé oko poraní.