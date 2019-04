Odříkání a hladovění je cesta do pekel, říká fyzioterapeutka

Dvakrát denně svižná chůze a za pár týdnů se výsledek dostaví, říká Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka pražské Fyziokliniky. Vhodný je podle ní ale jakýkoli sport, u kterého se nehrbíme a trénujeme celé tělo.

LN Někteří lidé si místo pohybu najdou nějakou dietu, co tomu říkáte?

Bez pohybu je hubnutí mnohem méně efektivní. Navíc drastické nárazové diety jsou pro naše zdraví rizikové a po jejich ukončení vždy následuje jo-jo efekt, který srazí naši psychiku, posílí špatné stravovací návyky a přispěje k rezignaci. Odříkání a hladovění je zkrátka cesta do pekel. Zdravé hubnutí je pozvolné, závisí na pohybu, který nás baví, a vyváženém jídelníčku, který nám chutná.

LN Jak se tedy má člověk motivovat, aby se začal hýbat?

Celková změna životního stylu není jednoduchá, efektivitu a motivaci určitě zvyšuje odborná pomoc, ať už je to osobní trenér, fyzioterapeut, nebo nutriční specialista. Cíle bývají různé: zlepšení kondice, zdravotní problémy, spousta žen se prostě chce líbit. Stačí pár centimetrů v pase, zpevněná postava a narovnaná páteř, aby se cítily přitažlivější a sebevědomější. Pokud však člověk není sám v sobě přesvědčen, že se chce změnit k lepšímu, je šance na úspěch minimální.

LN Jaký pohyb bychom si měli vybrat, když jsme zdraví, vážíme jen pár kilo navíc a pracujeme v kanceláři?

Za ideální pohyb stále platí svižná chůze. Stačí dvacet minut dvakrát denně, cestou z práce a do práce, a po pár týdnech poznáte zlepšení v hybnosti svalů i zadýchávání. Pro zdravé protažení jsou vhodná fyzioterapeutická cvičení, jóga nebo pilates, pro lidi se sedavým zaměstnáním jsou nyní rozšířené lekce cvičení na bolavá záda. Ze sportu je vhodný například běh, bruslení, běžky, starším ročníkům lze doporučit nordic walking, mladší budou bavit bojové sporty nebo moderní crossfit.

LN Jsou ještě další ukazatele, kterými bychom se měli při volbě pohybu řídit?

Vhodný je jakýkoli sport, kde jsme většinu času narovnaní a zapojujeme zhruba obě poloviny těla stejně. V kanceláři jsme spíše statičtí a každé ze zmíněných cvičení je pravým opakem, navíc protahuje a posiluje svaly na obou polovinách těla stejně a současně také ty svaly, které jsou v kanceláři bez práce.

LN Jaké jsou výhody a nevýhody běhu, kola a plavání?

Běh je ideální sport ve vzpřímené pozici, který rovnoměrně zatěžuje svalový aparát, zpočátku však není vhodný pro lidi s nadváhou, u kterých hrozí úrazy z nárazů a zatížení kloubů. Cyklistika je skvělá pro všechny věkové skupiny. Z pádů ve velkých rychlostech však bývají zlomeniny. Výhodou plavání je, že voda nadnáší a šetří páteř i klouby. Voda svým tlakem také podporuje funkci lymfatického a krevního oběhu a tím snižuje otoky nohou, boků nebo pasu. Na druhou stranu při špatném dýchání a šíji zakloněné nad hladinou trpí naše páteř. Cítí-li tedy lidé určité bolesti svalového aparátu, lze jim rekreační plavání doporučit pouze v případě, že dodrží správný plavecký styl. Lidé se svalovými problémy by se navíc měli vyvarovat koupání v chladné vodě, v níž svaly tuhnou ještě víc, a to i v bazénu s pocitově příjemnou teplotou vody 27 až 29 stupňů.

LN Co je důležité pro to, abychom u pohybu zůstali?

Aby nás bavil. A také určit si postupné reálné cíle. Pokud chceme radikálně zhubnout během jednoho měsíce, je to špatně, ideální úbytek je kolem půl až jednoho kilogramu týdně. Cíle, za které se můžeme ocenit, mohou být ale i jinde než v úbytku váhy – líp se nám dýchá, zvládneme znatelně větší zátěž, vydržíme déle dovádět s dětmi, bez problému doběhneme autobus.

LN Je dobré mít na pohyb nějakého parťáka?

Parťák funguje jako výborný motivátor – předem domluvený sraz jen tak lehce nevzdáte. Určitě jsou mezi lidmi výjimky, které se lépe koncentrují na sport či cvičení samotné, ale obecně platí, že sdílení svých cílů a výkonů s někým dalším nás pohání vpřed. V dnešní době je možné navázat kontakty na různých zájmových webech a na sociálních sítích, které propojují sportovní nadšence s úplnými začátečníky. Skupinová cvičení, například lekce jógy, pilates nebo cvičení na bolavá záda, bývají také dobrou příležitostí k tomu, poznat nové lidi. Z nepříjemné „povinnosti“ se ve více lidech obvykle rychleji stane zábava.

LN Jak často je dobré se týdně pohybovat a záleží na věku?

Důležité je vnímat své tělo, nepřetěžovat se a regenerovat. Úplnému začátečníkovi stačí jeden kilometr indiánské chůze (krok/běh/krok...) alespoň třikrát týdně například při cestě do práce nebo odpoledne v lese. Až se bude cítit, může přidávat na intenzitě i délce trasy. Důležité je, aby mu byl pohyb příjemný a cítil se dobře i následující den. Pokud sedíme osm hodin v kanceláři, ideální je se alespoň třikrát denně hýbat tak, že se zadýcháme a zpotíme. Zátěž je při tom zhruba na 60 procent výkonu člověka – běžíme takovou rychlostí, při které jsme ještě schopni povídat si s kamarádem vedle.

LN Co posilovna nebo fitcentrum, jsou lepší než sporty venku?

Záleží pouze na osobních preferencích. Člověku, který miluje přírodu, sedne turistika, kdo nechce řešit počasí a trasy, zajde do posilovny. Ve fitness centrech bych však začátečníkům doporučila využít služeb trenéra.

LN Kdy se mám poradit o pohybu s lékařem, fyzioterapeutem?

Pokud trpíme jakýmikoli zdravotními problémy, je dobré se před zahájením cvičení vždy poradit s lékařem. Začátečníkům doporučuji návštěvu fyzioterapeuta, který provede kompletní kineziologické vyšetření a navrhne klientovi cvičení na míru.