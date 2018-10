Odstranění je vždy dražší než pořízení tetování, říká dermatoložka

Lidé zkoušejí odstranit tetování vším možným, třeba i solí, nebo se pálí sirkami. Výsledkem bývá barevná ošklivá jizva, popisuje specialistka na laserovou terapii a dermatoložka Simona Bedřichová z pražské kliniky Laser Esthetic.

LN Co vede lidi k tomu, že si chtějí nechat odstranit tetování?

Důvodem je velmi často změna názoru, která souvisí například s věkem, změnou partnera, sociálního postavení a podobně. V poslední době přibývá klientů, kteří se ucházejí o zaměstnání, kde viditelnou tetováž neakceptují. Velmi často jde též o nedobře odvedenou práci tatéra. V některých případech jde také o náhlé nerozvážné rozhodnutí, s jehož výsledkem pak dotyčný nechce dále žít.

LN Vzpomenete si na nějaké opravdu nevšední důvody, proč chtěl klient tetování odstranit?

Zajímavý byl případ muže, který měl mnoho tetování na svém těle, nechával si je provádět ve východní Asii speciálními bambusovými jehlami. Šlo většinou o velmi jemné krásné texty. Jednou si ale nechal udělat v Evropě klasickým tetovacím strojkem další část a s tou zle v asijské komunitě narazil. Nebyla pro ně přijatelná, a tak přišel na její odstranění.

LN Zaujala vás někdy „kérka“ natolik, že jste si pro sebe říkala, že je škoda takové dílo ničit?

Jistě, to se mi občas stane. Ale nejsem ta, která by to měla hodnotit.

LN Odstranění tetování není zákrok na jedno sezení – liší se počet procedur podle toho, zda je tetování jednobarevné nebo vícebarevné, podle jeho rozsahu případně umístění na těle?

V zásadě se liší tetování amatérské a profesionální. Záleží též na kvalitě barev a technickém provedení. Jednobarevná „kérka“ bývá jednodušší, nemusí se kombinovat vlnové délky laseru. Obecně platí, čím níže na těle, tím pomalejší je léčba. Ale pravidlem to úplně není. V každém případě je nutné počítat se sedmi až osmi, ale i více ošetřeními v rozmezí šesti týdnů.

LN Ze které části těla se tetování odstraňuje nejhůře?

Když nad tím přemýšlím, myslím, že nejhůře jdou prsty na rukou.

LN Na kolik asi tak vyjde odstranění malého tetování a na kolik odhadem nějakého většího obrazce?

Abych pravdu řekla, na tuto otázku se mi nechce moc odpovídat, protože odpověď je vždy zavádějící. Může to být relativně malý obrázek velmi kvalitně provedený a bude stát ve finále stejně jako rozsáhlá amatérská práce. Ale vždycky je dražší tetováž odstranit, než si ji pořídit.

LN Setkala jste se někdy s tím, že by klient měl výraznější reakci na odstraňování tetování?

Používáme speciální Q spínaný NdYAG QS laser, který je ke kůži velmi šetrný a jemný. Problémy v 99 procentech případů nebývají. Nicméně výjimky existují – reakce se může projevit ve formě puchýřků, které ale nezanechávají žádné stopy. S jinou reakcí jsem se při své práci nepotkala.

LN Může se laser použít i k odstranění permanentního make-upu, například u očních linek? Neohrozí to zrak?

Ano, laser se může použít i na tomto místě, při práci s lasery na očních víčkách používáme speciální nitrooční krytky a ošetření je zcela bezpečné.

LN Na vašem pracovišti využíváte k odstraňování laser. Máte zkušenosti i s dalšími metodami?

Přímé zkušenosti nemám, protože jinou než laserovou metodu nepoužívám, nebudeme nabízet nějaké náhradní řešení, když používáme nejmodernější techniku. Nicméně mám možnost použít mimo cílený NdYAG QS laser i vaporizační erbiový laser, který ale není přímo cílený na tuto problematiku a může zanechat trvalé stopy na kůži. Ale setkala jsem se s klienty, kteří zkoušeli brutálně vtírat sůl, česnek nebo se pálili sirkami… Často pak byly výsledkem nevzhledné barevné jizvy.

LN A takovéto amatérské snahy zvládnete následně odstranit, nebo už výsledek nebude tak kvalitní, jako kdyby přišli rovnou?

Takové situace nejsou časté. Nicméně opravdu se někdy nepodaří takto poškozenou kůži beze zbytku zregenerovat. Samozřejmě výsledek s primárně správně ošetřenou tetováží je nesrovnatelný.

LN Někteří lidé se snaží tetováním překrýt výrazné jizvy – je možné odstranit tetování i na zjizvené pokožce?

Ano, máte pravdu, že tetováž je občas využívána jako kamufláž jizev. Laser se dá použít s úspěchem i v těchto případech. Jizva se však většinou viditelně „vyloupne“ zpět na svět.

LN Jsou nějaké zdravotní překážky, kvůli nimž musíte klienty toužící po odstranění tetováže odmítnout?

Překážky v ošetření se mohou objevit při vstupním vyšetření, které je nezbytné. Může to být silná psychická labilita, stavy s větší poruchou imunity, kdy bychom museli počítat s horším až špatným hojením. Také pacienti s jasnou tvorbou pravých keloidních (zbytnělých) jizev musí být poučeni o riziku a promyslet, zda léčbu chtějí podstoupit. Absolutní kontraindikací u jakéhokoliv laserového ošetření je onemocnění epilepsií, laserové výboje mohou vyvolat epileptický záchvat.