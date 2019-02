Oku pomůže laser i jiná čočka. Jak se zbavit brýlí?

Z deseti milionů obyvatel České republiky více než šest milionů někdy nosí brýle. Stále víc lidí se jich přitom chce zbavit a podstupují operaci, která jim má zajistit lepší zrak.

Zrak je naším nejvíc využívaným smyslem – až 80 procent informací získáváme právě díky němu. Od čtyřicátého roku věku se však zrak přirozeně zhoršuje. Oko již nedokáže pořádně zaostřit na krátkou vzdálenost, tedy na čtení. Odborně se tomu říká presbyopie neboli vetchozrakost. Vlastně nejde o oční vadu v pravém slova smyslu, ale o přirozené opotřebení.



Zpočátku obvykle postačí text při čtení oddálit a držet jej na vzdálenost délky paže. S narůstajícím věkem se potíže stupňují a přidávají se problémy s viděním na počítač či na delší vzdálenosti. K tomu si začínají někteří stěžovat na brzy unavené oči nebo na jejich pálení.



Vliv na to, kdy se kvůli opotřebení začne zrak zhoršovat, mají poruchy zraku. Při dalekozrakosti se zhoršení projevuje dříve, při krátkozrakosti později. Nakonec se ale nevyhne nikomu.

Po překročení zmíněné věkové hranice tak téměř každý potřebuje brýle na čtení. Možná i proto, že se zrak zhoršuje postupně a přirozeně, řada lidí tento problém vůbec neřeší a nejde k lékaři – jednoduše si koupí brýle v drogerii nebo na benzince.

Tento přístup však oční lékaře děsí. „Volně prodejné brýle se hodí pouze pro lidi, kteří mají na obou očích stejný počet dioptrií a netrpí žádnou další vadou. Takových lidí je ale málo,“ upozorňuje přednosta sítě očních klinik Gemini Pavel Stodůlka.

Ne všichni ovšem mají tak laxní přístup. S tím, jak stoupá počet osob, které musí nosit brýle, rozhoduje se stále víc z nich pro operativní zákrok, jenž je brýlí či dioptrických čoček zbaví.

Co oku dopřát?

Když se kdokoliv podívá na nabídku možných zákroků upravujících zrak, může se do ní okamžitě zamotat. Nejvíc se do povědomí lidí dostala technika odstraňování dioptrií laserem. Pro některé vady však není dostačující.

Laserem se odstraňují dioptrie při lehčích formách dalekozrakosti, krátkozrakosti a astigmatismu. Kdy je vhodné k zákroku laserem přistoupit? Ihned, jakmile si člověk uvědomí, že nechce nosit brýle či dioptrické čočky. Důležité je, aby se stav oka v průběhu posledních dvou let nezhoršil, operace se nedoporučuje ani v počátku těhotenství.

Podstatou laserového zákroku je odpaření určité vrstvy rohovkové tkáně, tedy její ztenčení. Aby byl zákrok bezpečný a oko nebylo po operaci oslabené, nelze rohovku zákrokem ztenčit příliš. Pokud tedy nosí pacient silnější brýle, může mu zákrok počet dioptrií snížit, anebo lékař doporučí jinou metodu.

Širší možnosti laseru jsou při odstraňování krátkozrakosti, kdy je možné laser použít až do –9 dioptrií. U dalekozrakosti se laser doporučuje pouze u vad do +3 dioptrií. Při výběru pracoviště, kde hodlá pacient zákrok podstoupit, se vyplatí sledovat, jakými technologiemi klinika disponuje. V současnosti patří ke špičkovým technologiím pro laserové odstranění dioptrií femtosekundový laser VisuMax. Jeho výhodou je rychlost, maximální bezpečnost, šetrnost a přesnost. Je to současně jediný laser, pomocí nějž lze provádět operace nejšetrnější laserovou metodou ReLEx SMILE. I díky tomu mohou pacienti, pokud to jejich zdravotní stav dovolí, absolvovat zákrok na obou očích najednou, přičemž zlepšení pociťují velice brzy poté.

„Brýle a později také dioptrické čočky jsem nosil kvůli krátkozrakosti od třinácti let. Na jednom oku jsem měl 1,5 dioptrie, na druhém téměř dvojnásobek. Vstupní vyšetření bylo opravdu důkladné a ukázalo se, že musím nejprve řešit problém svých extrémně suchých očí. Po měsíci léčby jsem vyšetření absolvoval znovu, aby se zjistilo, zda nedošlo k nějakému dioptrickému posunu. Samotný zákrok laserem však trval jen pár minut a domů mě odvezla manželka,“ popisuje zkušenost s laserovou operací Libor Havlík z Prahy.



Změnu pocítil už druhý den, i když si musel chvíli zvykat. „Jak mám jedno oko o dost dominantnější, měl jsem zpočátku problém s prostorovým viděním, mozek si musel zvyknout. A hlídat si musím i suchost očí, protože i ta ovlivňuje ostrost vidění,“ dodává Libor Havlík, jenž za zákrok zaplatil dvaadvacet tisíc korun.

Vysoká vada se už dá odstranit

Ti, kdo mají vysokou oční vadu krátkozrakosti, dalekozrakosti či astigmatismu, měli ještě před pár lety smůlu a museli se smířit s tím, že se bez brýlí neobejdou. To však už neplatí. Mohou volit například implantaci nitrooční fakické čočky ICL. Tyto čočky se implantují před přirozenou lidskou čočku a vydrží v oku celý život. Stejně jako u laserové operace jde o bezbolestný ambulantní zákrok, který je otázkou pár minut. Výhodou je, že pokud se vada v průběhu let zhorší, může být fakická čočka vyměněna za vhodnější.

Implantace ani výměna fakické oční čočky však není levná záležitost: dle typu vady oka a zvolené fakické čočky se cena operace za jedno oko pohybuje od 30 do 40 tisíc korun. Nižší cena se týká odstranění krátkozrakosti, implantace fakické čočky při dalekozrakosti je dražší. Pokud pacient trpí navíc astigmatismem, musí sáhnout do kapsy ještě hlouběji. Nicméně fakické čočky dokážou řešit buď krátkozrakost, nebo dalekozrakost s astigmatismem najednou. Některé kliniky sice lákají na nižší cenu, různými doplatky za nezbytnou péči se však může výrazně zvýšit.