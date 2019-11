Opioidy jsou účinné i obávané. Jen v USA zemře 130 lidí na předávkování každý den

Lék proti bolesti se stal obrovským strašákem. Není divu, například v USA každý den zemře 130 lidí na předávkování opioidy. Máme se také bát?

Když se řekne morfin, lék ze skupiny silných opioidů (dříve označované jako opiáty), vybaví se každému scéna z různých filmů, třeba válečných, kde umírající dostává morfinové injekce, aby jeho odchod ze světa nebyl příliš bolestivý. Opioidy celkově jako skupina léků jsou vnímány veřejností jako lék poslední útěchy. I samotní pacienti, ve chvíli, kdy jim je chce lékař na bolest předepsat, se brání. Mají strach nejen z možné závislosti.



Tento strach je navíc dobře živený statistikami z USA – v posledních letech tam totiž umírá až neuvěřitelný počet lidí na předávkování opioidy. Podle dat z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí zemřelo v USA za poslední 20 let na 700 tisíc lidí na předávkování. Většina z nich byla závislá na lécích na předpis. Kritických rozměrů dosáhla opioidová epidemie po roce 1996. Tehdy se rozšířil lék zvaný OxyContin. Ten lékaři pod tlakem farmaceutických firem a jejich informací o nenávykovosti hojně předepisovali. Je doložený i případ, kdy lékař předepisoval užívání šedesáti tablet léku denně!

Opioidy lze užívat roky bez potíží

„Velké vášně vždy vzbuzuje něco, čeho se bojíme a čemu nerozumíme. To se týká pacientů i lékařů. Největší fámou kolem opioidů je představa, že komu je lékař předepíše, ten je buď na hranici života a smrti, nebo se z něj stane v krátké době feťák. Ale dnes víme o opioidech tolik, že je můžeme předepisovat i pacientům, kteří při jejich užívání žijí plnohodnotným životem,“ uklidňuje vášně Igor Greguš, který v Nemocnici Most vede poradnu pro léčbu bolesti.

Jak je to tedy s možným vznikem závislosti? To riziko opravdu existuje. Opioidy jsou silné léky na bolesti a při správném použití mají velmi dobrý efekt a pacientovi pomohou. Při nesprávném použití, např. při nadužívání, může dojít k rozvoji nežádoucích účinků a někdy i k úmrtí pacienta.

„Kde je hranice, do kdy je užívání opioidů pacientům prospěšné a od kdy už ne, o tom se vedou spory i mezi lékaři, tento problém je velmi široký a obtížně řešitelný. Nicméně se má za to, že spotřeba opioidů mezi českými pacienty je ve srovnání se světem na nízké úrovni. Skeptici říkají, že je to dobře, na druhou stranu řada našich pacientů, kteří by z účinků opioidů mohli profitovat, dnes zatím trpí jejich nedostatkem,“ podotýká Greguš.

Jak je to tedy se strašáky kolem opioidů? Podle České onkologické společnosti jsou obavy ze vzniku závislosti zbytečně zveličovány. K dispozici je řada důkazů, že u řádně léčených pacientů vzniká závislost na opioidech jen zřídka – velké statistiky uvádějí jeden případ na 1000 léčených v případě onkologické bolesti a jednotky procent u případů nenádorové bolesti.

Stejně tak odborníci onkologické společnosti uklidňují veřejnost v otázce rychlého nárůstu tolerance: „Po opakovaném podávání opioidů se může vyvinout určitý stupeň tolerance, ale dramatická nutnost zvyšovat dávkování opioidů z tohoto důvodu je řídkým jevem.“

Růžový prášek do zásoby

Pojištěncům největší české pojišťovny VZP lékaři předepsali v loňském roce 2 182 673 balení léků opioidů a v porovnání s předchozími roky toto číslo roste. Jako větší problém se spíš v Česku ukazuje nadužívání běžně dostupných léků.

Jediná studie na toto téma je sice už z roku 2008, její závěry jsou ale platné i nyní. Z nich vyplývá, že stejně jako je tomu u antibiotik, i u volně dostupných léků na bolest dochází k jejich nadužívání. Mnoho lidí, které častěji něco bolí, si berou volně prodejné léky na bolest již preventivně, přestože je zrovna nepotřebují. Typické je to pro ty, kteří trpí migrénami. Většina domácností má ve své lékárničce nějaký lék proti bolesti, stále častěji lidé kupují velká balení. Je tedy možné si vytvořit závislost i na běžně dostupných lécích?

„Záleží na tom, co si představujete pod pojmem závislost. V USA zejména je mnoho lidí závislých na lécích proti bolesti, které spadají do kategorie opioidů, což jsou samy o sobě návykové léky, tedy při jejich užívání dochází ke vzniku tzv. fyzické závislosti, která se projevuje rozvojem abstinenčního syndromu při jejich náhlém vysazení. Volně prodejné léky do této kategorie patřit nemohou, takže tento typ závislosti na nich vzniknout nemůže. Nicméně může vzniknout závislost spíše psychická, pokud těmito léky začneme řešit každou sebemenší bolest a někdy i jiné problémy než bolest,“ varuje Igor Greguš.

Nadužívání léků může vést k tomu, že lidé budou mít potíže s trávením, protože si zničí žaludek. Kromě toho v poradnách pro léčbu bolestí se běžně lékaři setkávají s pacienty, kteří užívali léky proti bolesti hlavy tak často, že paradoxně již nepociťují úlevu, naopak trpí bolestmi ještě více.



Jak ale poznat, kdy už užíváme léků příliš? Podle lékařské definice nadužívání léků dochází tehdy, když jedinec užívá léky alespoň patnáct dní v měsíci po dobu alespoň tří měsíců.