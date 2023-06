Paměť zhoršují i některé léky. Čemu se vyhnout obloukem a proč je dobré poslouchat hudbu?

Musíte na nás pomalu, my totiž máme fajnovější paměť,“ říká jeden z fasádníků ve filmu Světáci. Potíže se soustředěním a neschopností vybavit si potřebnou informaci má kdekdo. S pamětí ale může mít trable i zdravý člověk. Stačí, aby ji neprocvičoval.

Co to vlastně paměť je? Schopnost mozku ukládat, uchovávat, a to asi nejdůležitější – vybavovat si informace, situace, vůně či třeba tóny. Anebo fůru učiva, ze kterého budu skládat zkoušku. Paměť je úzce spojena s pozorností a soustředěním.

Buňky našeho mozku jsou nejvíce vyvinuty přibližně uprostřed třetí dekády lidského života. Pak začíná duševní výkonnost klesat. Zapomínání například jmen nebo horší schopnost učení se novému je tedy přirozeným procesem stárnutí a u některých se začíná projevovat již kolem třiceti let.