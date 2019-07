Posilujícím nápojům u nás holdují i děti

Z mezinárodní studie o zdraví a životním stylu školáků Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), kterou pravidelně připravuje evropská kancelář Světové zdravotnické organizace, vyplývá, že děti u nás stále méně kouří a pijí alkohol. Tyto drogy vyměnily za energetické nápoje.

Podle internistky, nutriční konziliářky a vedoucí Poradny pro poruchy metabolismu Fakultní nemocnice Brno Miroslavy Navrátilové jsou energetické nápoje oblíbené zejména u mladších lidí. Ale často je můžeme vidět i u dětí školou povinných.



„Nabízejí jim je dokonce ,moderní‘ rodiče nebo spolužáci, reklama, vidí je v médiích. Na obalech všech by mělo být uvedeno, že nejsou vhodné pro děti. Tyto nápoje jsou u mládeže oblíbené, protože pomáhají překonávat únavu a stimulují k větším výkonům. Jejich konzumace není zdravá hlavně v případě, když je spojena s alkoholem, případně pokud se pijí pravidelně a ve větším množství,“ říká doktorka Navrátilová.

Děti jsou zvědavé

Pokud si dospělý v případě potřeby vypije občas jednu plechovku nápoje, pak se podle Miroslavy Navrátilové mnoho neděje. Jenže ze studie HBSC vyplývá, že děti vypijí i dvě plechovky energetických nápojů denně.

„Děti jsou zvědavé, napodobují své vzory, například sportovce, kteří jsou v rámci marketingové strategie podporováni právě výrobci těchto nápojů. Děti totiž podléhají snáze reklamě. Je to jako s kouřením nebo s drogami – zprvu jim nedělají dobře, ale pak si zvyknou a množství zvyšují. Energetické nápoje obsahují mimo jiné množství kofeinu, které je pro děti nevhodné – asi 32 mg na 100 ml,“ varuje lékařka Navrátilová. Dětem by dospělí měli vysvětlit, že by měly pít nápoje, které neodvodňují, ale naopak vodu dodávají. Když mají rády čaje, tak by podle doktorky Navrátilové měly spíš pít ty ovocné, protože zelený a černý čaj odvodňují tělo. Vhodné jsou také minerální vody, a když nejsou k dispozici, postačí i obyčejná voda, do níž si mohou vykapat citron.

Nevhodná snídaně

Některé děti jsou už tak „pokročilé“, že si dávají energetický nápoj místo snídaně. To je podle brněnské nutriční konziliářky naprosto nevhodné. „Pokud se chtějí ráno nějak ,nakopnout‘, je dobré zvolit smoothie – džus z odšťavňovače z jablek, pomerančů, citronů či grepů, ale třeba i mrkve a červené řepy. Zkombinovat se dá podle chutí ovoce i zelenina,“ říká doktorka Navrátilová.

„V takovém džusu je velké množství vitaminů a stopových prvků, které zanedbáváme. A pokud není k dispozici odšťavňovač, tak můžeme ovoce nebo zeleninu vymačkat nebo jednoduše sníst. K tomu můžeme přidat pokrm s obsahem především bílkovin v kombinaci s energetickým substrátem – třeba tvaroh, jogurty, k tomu kukuřičné lupínky, müsli a podobně. Měli bychom dbát na dostatek tekutin. Již samotná dehydratace způsobuje únavu, kterou bychom paradoxně přebíjeli energetickým nápojem, který by nás ještě odvodnil.“