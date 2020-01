Pozdní víkendové snídaně vedou k přibírání, tvrdí vědci

Mnoho lidí si o víkendu po náročném pracovním týdnu rádo přispí, a snídani proto odsune na pozdější hodinu. Časté holdování brunchům, tedy snídaním, které jsou zároveň obědem, ale podle španělských vědců vede k přibírání na váze, a to i v případě, že pozdní víkendová snídaně má stejnou energetickou hodnotu jako ta v pracovním týdnu.

Za hlavní příčinu vědci považují skutečnost, že tělo je zvyklé snídat v pravidelnou dobu a při odložení prvního jídla dne živiny hůře zpracovává. Na studii vědců z barcelonské univerzity upozornil britský list Daily Mail.



Lidé, kteří o víkendu snídali o 3,5 hodiny později než v týdnu, měli podle studie o 1,3 bodu vyšší index tělesné hmotnosti BMI v porovnání s těmi, kteří svůj režim neměnili. Délka spánku, energetický výdej a kvalita jídla na tento rozdíl podle vědců neměly vliv. Hlavním důvodem podle nich tak bylo, že tělo si přirozeně zvykne jíst v určitou dobu a když se tento čas změní, jídlo se mu hůře zpracovává a vede to k přibírání. Jinými slovy naše biologické hodiny náš metabolismus připravují na to, aby jídla zpracovával v určitý čas. Buňky jsou tak naprogramovány, aby věděly, kdy využívat určitých živin. Když člověk jí v jinou dobu, tělo to překvapí a metabolismus se zpomalí, což vede k většímu ukládání tuku, tvrdí experti.



Studie se opírá o vzorek 1100 studentů ze Španělska a Mexika. Respondenti uvedli, kdy běžně snídají, obědvají a večeří v týdnu a kdy o víkendu. Téměř dvě třetiny studentů o víkendu jedly o hodinu později a nejčastěji odsouvaly snídani. Čím větší byl rozdíl mezi běžnou dobou jídla v pracovní den a o víkendu, tím častěji měli respondenti nadváhu.



Největší přibírání na váze bylo zaznamenáno, když byla snídaně o víkendu odsunuta o 3,5 hodiny, například když dotyčný běžně v týdnu snídal v 08:00 a o víkendu v 11:30. Tito lidé měli průměrně o 1,3 bodů vyšší BMI než ti, kteří svůj režim příliš neměnili. U člověka, který měří 170 centimetrů a váží 90 kilogramů rozdíl 1,3 bodu na stupnici BMI představuje čtyři kilogramy. Podle vedoucí studie Maríi Fernandy Zerónové by tak mohlo pravidelné stravování přispět k redukci hmotnosti. Britská výživová poradkyně Mhairi Brownová studii sice označila za „zajímavou“, zároveň ale dodala, že hlavní prokazatelnou metodou vedoucí k redukci váhy je snížení kalorického příjmu.