‚Pravidelné čištění mobilu je důležitější než nošení roušek.’ Telefon jako možný přenašeč koronaviru

PRAHA Potenciálními nositeli nákazy novým typem koronaviru mohou být podle odborníků také mobilní telefony. Tedy zařízení, kterých se většina lidí dotýká v průběhu celého dne. Na co si dát pozor a jak mobil správně dezinfikovat?

Málokdo si dokáže představit život bez mobilu. Podle nejnovější vědecké studie se průměrný člověk každý den svého telefonu dotkne více než 2600krát. Z jiné studie pocházející z univerzity New South Wales zase vyplývá, že na obličej si lidé sáhnou více než 550krát za den. Není tedy divu, že z hlediska přenosu stále se rozšiřujícího koronaviru může mobil představovat nemalé riziko.

„Můžete si mýt ruce, ale pokud začnete sahat na váš mobil, a poté se dotknete obličeje, přenos infekce je možný,“ řekl pro The Telegraph William Keevil, odborník na zdravotní péči z univerzity v anglickém Southamptonu.

Podle předního českého epidemiologa Rastislava Maďara přenos koronaviru přes mobil teoreticky možný je, ale má to svá specifika. „Podmínkou by muselo být sdílení mobilu. Když člověk mluví, z dýchacích cest se vylučují kapénky, pokud by si ho někdo další ihned půjčil a sáhl si pak na obličej, případně třeba snědl jablko, nakazit se může,“ řekl Maďar pro Lidovky.cz. Pokud ale člověk má vlastní mobil, který používá pouze on, je podle Maďara pravděpodobnost nákazy velmi nízká, takřka nulová.

Studie provedená společností PhoneSoap specializující se na čistění mobilů nicméně zjistila, že povrch mobilního telefonu je průměrně osmnáctkrát špinavější než veřejná toaleta. Hlavním důvodem je prý fakt, že lidé mobily často nosí v pouzdře v kapse, kde je teplé prostředí. A právě teplo je živnou půdou pro množení bakterií a virů, píše kanadský National Post.

Hadřík a mýdlová voda

Ředitel zdravotnických služeb na ministerstvu zdravotnictví v Singapuru Kenneth Mak na únorové tiskové konferenci dokonce prohlásil, že pravidelná dezinfekce mobilních telefonů je jako prevence důležitější, než nošení roušek. Odborník na veřejné zdraví Peter Hall z univerzity ve Waterloo doporučuje, aby si lidé telefony preventivně čistili minimálně dvakrát denně, informují britské noviny Metro.

Společnost Apple radí telefony čistit hadříkem z mikrovlákna a mýdlovou vodou. Ještě vhodnější jsou podle odborníků vlhčené ubrousky s alkoholem, které viry a bakterie na displeji zničí s větší jistotou. V tomto případě ale podle mobilních výrobců existuje riziko, že dojde k poškození filtru, který chrání displej zařízení před mastnotou. Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, v obou případech je důležité telefon před čištěním vypnout a uzavřít jeho konektory.

Novým typem koronaviru se na celém světě nakazilo okolo 120 000 lidí. Mezi tři největší ohniska nákazy v současné době patří pevninská Čína, Itálie a Írán.