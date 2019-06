Přejídáme se, abychom se vyhnuli stresu a depresi

PAŘÍŽ Když jíme, abychom zklidnili své emoce, je to normální. Když s tím nedokážeme přestat, stává se to nemocí. Po stresující události, emotivním šoku nemají někteří lidé na jídlo ani pomyšlení, jiní se jídlem uklidňují (comfort food): pojídají sladkosti, čokoládu a pokrmy bohaté na kalorie. Je to normální? Je proč se znepokojovat? Píše o tom francouzský týdeník L’Express.

Když jsme smutní, deprimovaní nebo stresovaní, můžeme si říci: dám si dort, protože mi to zvedne morálku. A i když jsme se hodně najedli, není to tak katastrofální, protože jsme nyní už klidní a můžeme čekat, až zase dostaneme hlad, abychom se znovu najedli. To není chorobné, naopak to je velmi dobré.



Jde-li však o chorobu, nestane se tak. Dort mě neuspokojil a dělám si výčitky, že jsem ho snědl. To je kognitivní restrikce: lidé si vytvářejí zákazy ohledně potravin, a když je poruší, obviňují se. Vytvářejí si tedy další negativní emoce a to vede k bludnému kruhu. Jím, abych zklidnil stres, ale stresuji se, že jsem jedl, protože jsem se dopustil chyby. A tak znovu jím.



A další případ chorobného jevu: když jsem neustále ve stresu nebo v depresi či se hněvám, zkrátka mám negativní emoce, jím neustále, abych je zklidnil. Tak dochází k excesům.

Je však třeba rozlišovat bulimii a záchvatové přejídání. Jsou to případy nadměrné konzumace potravy, během nichž člověk sní velmi rychle velké množství potravin. V prvním případě však je to doprovázeno zvracením, užíváním projímadel, následným půstem. Ve druhém případě, kdy k takovým doprovodným projevům nedochází, jde spíše o problémy s váhou.

Je známo, že z fyziologického hlediska stres zarazí chuť k jídlu. Silný stres chuť k jídlu zcela zlikviduje, protože nedokážeme spustit ochranný mechanismus. Když jde o slabší či malý stres, dokážeme ho velmi dobře aktivovat. A tak jíme.

Výsledky vědeckých studií jsou však plné rozporů, protože to závisí na mnoha faktorech. Čokoláda je zřejmě nejvíce uklidňující potravinou, k níž se lidé uchylují. Obecně je pro lidské zdraví dobrá. Zejména večer. Realizovalo se několik studií, aby se zjistilo, co je v čokoládě tak uklidňující. Byly předloženy četné hypotézy, zvláště biochemické: hořčík, který má uklidňující účinek, a fenylethylamin, který je bratrancem amfetaminů. Nakonec výsledky studií ukázaly, že to, co je na čokoládě tak uspokojujícího, je její chuť!



Potraviny, které nejvíce uklidňují, jsou ty s vysokým energetickým obsahem, tedy obsahují nejvíce cukru a tuku. Jídlo používáme k tomu, abychom se nemuseli problému postavit. Čím více se vyhýbáte emotivním problémům, tím více vám vaše emoce nahánějí strach. A tím více se uklidňujete jídlem.

S humorem to jde lépe

Hovoříme o potravinách, ale může jít i o něco jiného. Může to být alkohol, sledování televizních seriálů. Uzavíráte svůj mozek. Je-li tomu tak výjimečně, není to žádný problém, ale ten nastává, když se to stává všedním jevem.



Únikem může být i smích a humor. Vidíme to u některých osob, které se vyhýbají řešení problémů, dělají si ze všeho legraci a vše zlehčují a zesměšňují. Vyhýbají se tak svým emocím a často na problém špatně reagují. Slavní komici trpí depresemi, a to ukazuje, do jaké míry může být humor obranným mechanismem.