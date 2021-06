Přestat kouřit? Chce to plán, ale odvykání není levná záležitost

Třetina kuřáků v Česku zkusila během předloňského roku přestat kouřit. Kdo hlavně? Lidé po třicítce, svorně muži i ženy. Většinu k tomu rozhodnutí přiměla rodina či negativní dopady na zdraví.

Druhou – častou – skupinu odvykajících kuřáků představují senioři, které v tomto ohledu trápí nejvíce finanční výdaje za cigarety. Peníze jsou (hned po zdraví) jedním z nejčastějších důvodů k „típnutí“ cigarety. Každopádně dál v Česku denně kouří 21,1 % mužů a 15,2 % žen.



Skončím, až…

Kouření ovlivňuje více aspektů kuřákova života. „Ač peníze vypadají jako hlavní motiv, může být hnacím motorem odvykání touha založit rodinu, starost o zdraví dětí, snaha zbavit se závislosti a získat pocit svobody,“ vypočítává Kristýna Fišerová, adiktoložka Národní linky pro odvykání. Dodává, že v procesu odvykání je třeba jít ve zkoumání motivu hlouběji, aby se odhalilo to, co má potenciál vést člověka ke změně.

Zkušenost říká, že finance bez konkrétního a citově důležitého významu nejsou silným motivačním faktorem. (Ani onemocnění covid-19 se zlozvykem kuřáků v ČR moc nezamávalo; ve Velké Británii jich kvůli němu odložilo cigaretu na 300 tisíc.)



Odvykání kouření také není levná záležitost. „S cigaretami jsem se loučil pětkrát. Pomocí žvýkaček, náplastí a podobně. Vše k ničemu, akorát jsem vyhodil peníze,“ míní Karel Lička (50). Strojní inženýr kouří dál, žena ho o škodlivosti tabáku nepřesvědčila a zdraví má pevné. Pravda, patří k těm, kdo se od cigaret „léčili“ sami bez odborné pomoci. Statistiky míní, že tak se to povede 2–3 % odvykačů.

„Žel se lze setkat s řadou metod, které se tváří jako zaručená cesta k odvykání, často jsou drahé a vědecky nepodložené,“ přizná adiktoložka: „Narazíte-li na zaručenou zpoplatněnou nabídku slibující odvyknutí do pár desítek minut, zpozorněte.“ Závislost na nikotinu je pouto, zbavit se letitého zvyku žádá vůli a často oporu odborníků. „Služby v lékárnách, centrech pro závislé na tabáku i v Národní lince pro odvykání (800 350 000) jsou zdarma,“ uvádí. Při odvykání se dá využít náhradní nikotin i léčiva; na obé často přispívá zdravotní pojišťovna.



Nervy na pochodu a stres

Podstatné při odvykání kouření je uvědomění: chci! Podpůrné přípravky (i léky) jsou berlička, ne řešení. Musí jít o komplexní proměnu životního stylu včetně změny rituálů a zvyků (Co dělat ráno po probuzení, kdy následovala cigareta? Co o pracovní pauze, kdy se kouřilo?). Zvažuje-li někdo při odvykání užít přípravků z lékárny, má řadu možností. V prvním gardu volně dostupnou náhradní nikotinovou terapii.

„Volí mezi orálními přípravky (žvýkačky, pastilky, sprej), které zahánějí akutní chuť na cigaretu, a náplastmi dodávajícími tělu nikotin během dne,“ ujasňuje adiktoložka. Krom nich jsou na trhu i léky, jež mohou pomoci. „Jsou vhodné pro kuřáky se silnou fyzickou závislostí. Ovšem buproprion či elontril je indikován pro specifickou klientelu kuřáků, u nichž jsou v anamnéze depresivní epizody. Jde o medikaci drahou, ne pro každého,“ zmiňuje Fišerová.



Sám proti všem… a tlustý!

Odvykání je individuální, ale odborník poskytne tipy a zkušenosti, byť u každého funguje něco jiného. Fišerová se shoduje s kolegy v tom, že před vážným pokusem je důležité se zamyslet, co od odvykání čekám, co mi život bez cigarety přinese, jak nahradím čas, který jsem trávil/a s ní a jak budu řešit situace bez cigarety. Mít plán. Je moudré se obrátit i na odborníka, jenž poradí i jak předejít zvýšení hmotnosti. „Během odvykání se zpomalí metabolismus a tělu trvá několik měsíců, než se vrátí k normálu. To může vést ke zvýšení váhy, ale mělo by se jednat o pár kil,“ zní slova zkušené adiktoložky.

Jak na kila? Jejich přibývání lze zabránit tím, že odvykající přidá pohybu a upraví stravování. Chuť na cigaretu láká „zajíst“ sladkým, tudíž je dobré mít po ruce zdravé jídlo, zeleninu, oříšky a… zvýšit příjem vlákniny.

Kdy, kdo a kde?

Nevhodné je končit s cigaretou na nový rok. Čas svátků je náročný, první leden má málokdo myšlenky na to dělat si dobrou snídani místo cigarety… „Odluka“ se má odehrát v období, kdy dotyčný není v přílišném stresu a může se věnovat sobě. Záruka to není. „Odvykání je velmi náročné pro dlouhodobé kuřáky, zvlášť pro ty, kdo řeší i jinou závislost či duševní onemocnění,“ tvrdí Fišerová. Nikotin umí v nervovém systému nabourat centrum odměn a převtělit se v ně. Cigareta se stává kuřákovi zaslouženým dárkem.

„Mluvíme o závislosti, která vede k narušení rozhodování provázeného automatickým chováním a ztrátou kontroly,“ popisuje Philippe Faure, francouzský neurofyziolog. „Pokaždé když dotyčný kouří, aktivuje nikotin systém odměn a opakování aktivací vede k závislosti.“ Kuřák si myslí, že mu cigarety pomáhají zvládat stres. Místo toho ale zhoršují kvalitu jeho psychiky, zvyšují riziko vzniku depresí a snižuji šance je zvládat.



Nikdy znamená nikdy?

Odborníci na odvykání od klientů slýchají: přestat kouřit najednou je pro mě nebezpečné! „Není vědecky prokázáno, že by bylo nebezpečné přestat kouřit najednou. Ze zkušeností je to nejlepší způsob. Chce-li se někdo zbavit návyku, je jednodušší ho ze života vyřadit plně, než se snažit kontrolovat jeho míru,“ kontruje Fišerová. Důvod je jasný! Dostane-li se ten, kdo odvyká na půl plynu, do krize, dá si cigaretu navíc, neb ji má po ruce. Když přestává najednou a má cigarety mimo dosah, zvýší se bariéra k tomu si zapálit.

Odvykání snižováním počtu cigaret snižuje i šance na úspěch. „Extra silní kuřáci mohou přejít na jinou alternativu (nahřívaný tabák, e-cigareta), což neznamená odvykání vzdát,“ radí adiktoložka. Cestu pro ně vidí ve vhodné pomoci, ta může zahrnovat i psychoterapii.

Pozor, odvykání skrze e-cigarety, nikotinové sáčky či zahřívaný tabák není odvykání, nejde o týž proces jako u nikotinové terapie! Žádná cesta pro toho, kdo hodlá cigaretu opustit. Jde o přechod na méně rizikovou formu. Čím dřív se s cigaretou začíná, tím hůř se s ní končí. Odvyknout ale zvládne i osmdesátnice.

Jiný je stav u kuřáků dýmek a fajfky. „Často nejsou denními kuřáky a je předpoklad, že ani nebudou zkoušet přestat. To ukazuje i praxe, s kuřáky dýmek a doutníčků se nesetkáváme,“ říká adiktoložka. Je-li ale člověk denní konzument cigaret a příležitostně kouří dýmku, má jediné řešení: zahodit oboje. Jen drobnost… 48 % kuřáků schvaluje „protikuřácký“ zákon. Moudrá benevolence či postupná cesta k rozluce?