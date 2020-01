Psychologie pro každého: Ve stáří se snažte být aktivní. Budovat rezervní mozkovou kapacitu se vyplatí

„To mě ani nepustíte sednout?! To je ta dnešní mládež, to za našich časů…“ Senior. Někdo, kdo je v důchodu, objíždí slevy a nadává na svět. Anebo ne?

V České republice žije starých lidí kolem dvou milionů a čísla se zvyšují. Dříve byl za starého považován kdokoli nad 65 let, dnes se hranice až o deset let posunula. Dožíváme se vyššího věku, aniž bychom byli viditelně nemocní. Má to ale i svá negativa. Senioři si nemohou tak snadno ulevit přiznáním, že už mají svůj věk, že nemají tolik sil. Společnost na ně vyvíjí tlak, aby se chovali mladistvě, protože tak často skutečně vypadají, ale uvnitř se tak možná necítí. Je pro ně těžké přiznat, že už nemohou, když od nich okolí očekává pomoc a aktivitu. Dříve babička nosila na vlasech šátek a každý se k ní choval uctivě, dnes senioři jezdí lyžovat, potápí se, a když je někdo pustí sednout v zadýchané tramvaji, s dotčením odmítají.